Ligue des Champions : Comment sont départagées les équipes à égalité ?

Depuis la suppression de la règle du but à l’extérieur, les égalités en phase de groupes sont de plus en plus probables. Mais comment sont départagées

C’est un cas qui pourrait devenir de plus en plus fréquent en Ligue des Champions et dans les autres compétitions européennes, les équipes à égalité parfaite. Cette saison, le PSG en est l’exemple parfait. À égalité parfaite avec Benfica, les joueurs de la capitale n’ont pas réussi à se départager lors des confrontations directes avec les Portugais (1-1, 1-1) et sont actuellement 1ers du Groupe H grâce à une différence de buts favorable, critères qui aurait été applicable même si l’une des deux équipes avaient marqué plus de buts à l’extérieur lors de leurs deux affrontements. Des critères qui sont également valables en Ligue Europa ainsi qu’en Ligue Europa Conférence.

En cas d’égalité, qui est devant au classement ?

Plus grand nombre de points obtenus dans les confrontations directes Meilleure différence de buts dans les confrontations directes Plus grand nombre de buts marqués dans les confrontations directes Différence totale de buts Plus grand nombre de buts marqués au total Plus grand nombre de buts marqués à l'extérieur Le plus de victoires au sein du groupe Plus grand nombre de victoires à l'extérieur dans le groupe Fair-play basé sur les cartons reçus Coefficient UEFA

Les confrontations directes sont donc le premier aspect utilisé pour départager deux équipes à égalité de points avec trois critères utilisés : nombre de points pris face à l’adversaire, différence de buts dans ces confrontations directes, buts marqués dans les confrontations directes.

En cas d’égalité dans ces critères, comme c’est le cas pour Paris et Benfica, ce sont les critères généraux du groupe qui entrent en jeu : différence de buts, nombre de buts marqués, nombre de buts inscrits à l’extérieur, nombre de victoires, nombre de victoires à l’extérieur. Si l’égalité est encore parfaite à l’issue de la comparaison de ces huit critères, deux derniers peuvent les départager : le fair-play (nombre de cartons jaunes et rouges reçus) et enfin le Coefficient UEFA.

Le cas de trois équipes à égalité

Un cas plus rare mais peut tout de même arriver, celui de trois équipes à égalité. Cela pourrait être le cas du Groupe de l’OM en cas de match nul entre les Phocéens et Tottenham ainsi qu’entre Francfort et le Sporting, les trois dernières citées compteraient toutes 8 points et seront donc départagés par les mêmes critères, mais appliquées à un mini-championnat entre les trois équipes. En cas d’égalité, les critères généraux du groupe entreront en jeu et avantageraient donc les Spurs en raison de leur différence de but.