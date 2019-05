Ligue 2 - Play-off : Lens s'impose au bout de la nuit (1-1, 5-4 aux tab)

Le Paris FC et Lens ont dû aller jusqu'aux tirs aux buts pour se départager dans le premier play-off. Ce sont les Lensois qui défieront Troyes.

Au cœur d'un début de match plutôt animé, ce sont les Lensois qui ont rapidement pris les devants grâce à leur duo d'attaquants. A la suite d'une perte de balle parisienne au milieu de terrain, Arthur Gomis, bien lancé dans l'espace, trouvait Thierry Ambrose dans l'axe qui n'avait plus qu'à conclure d'un plat du pied à ras de terre.

Sonnés, les hommes de Mecha Bazdarevic tentaient alors de repartir de l'avant et mettaient progressivement le pied sur le ballon. Malgré une certaine maîtrise du jeu, ils ne parvenaient pas réellement à se créer d'occasions dans le jeu. Ils s'en remettaient alors à leur latéral gauche Romain Perraud pour la meilleure opportunité du premier acte. Bien décalé sur coup-franc, il trouvait la barre transversale d'une frappe limpide de près de 30 mètres (31e). Dominateurs dans le jeu (63%), les Parisiens ne se montreront guère plus dangereux avant le retour aux vestiaires, qu'ils auraient même pu rejoindre en infériorité numérique. Auteur d'un tacle les deux pieds décollés sur la cheville de Bellegarde, Kouamé s'en sortait relativement bien en voyant Frank Schneider lui adresser un simple avertissement (45e+1).

Au retour des vestiaires, le milieu lensois cédait d'ailleurs sa place à Walid Mesloub. Les coéquipiers de Jonathan Pitriopa, très remuant, démarraient pour leur part cette seconde période avec beaucoup d'intensité. Les Lensois accumulaient alors les fautes et peinaient à sortir de leurs 30 mètres pendant un quart d'heure, laissant aux locaux des occasions sur coup de pieds arrêtés dont ils ne profitaient pas.

Les deux entraîneurs entamaient alors leur coaching et le rythme du match baissait progressivement. Le buteur Thierry Ambrose sortait sous l'ovation de la tribune visiteurs, particulièrement bruyante tout au long de la rencontre, pour céder sa place à Mounir Chouiar. Côté parisien, l'ancien Sang et Or Lalaïna Nomenjanahary était lui remplacé par Adama Sarr (67e). Malgré la possession de balle, les occasions restaient rares et Dylan Saint-Louis remplaçait Julien Lopez (79e), puis Marko Maletic entrait à la place de Kouamé (83e).

Un dernier changement qui allait s'avérer décisif. Dans un fin de match où le quatrième de Ligue tentait le tout pour le tout, cinq minutes de temps additionnel étaient annoncées. Le Serbe en profitait pour égaliser d'un but qui fera débat. Sur un long dégagement de Demarconnay, le ballon arrivait jusqu'à Jonathan Pitroipa, qui décalait ensuite Marketic qui trompait Leca du gauche (90e+4). Une action au cours de laquelle l'ancien rennais était signalé hors jeu par l'arbitre assstant, finalement déjugé par Frank Schneider qui accordait le but et envoyait les deux équipes en prolongations.

Une prolongation que les Sang et Or attaquaient pied au plancher, remontés après avoir manqué l'opportunité de s'imposer. Dès la première minute, Haïdara déboulait sur son couloir gauche et voyait son centre repoussé comme il pouvait par Demarconnay. Le latéral nordiste cédait ensuite sa place à Arial Mendy (97e) pour le quatrième changement de son équipe - autorisé en cas de prolongations. Côté parisien, Jonathan Pitroipa tentait bien d'amorcer quelques contres mais sans succès.

Dans une seconde période où les deux équipes s'observaient, Arial Mendy réclamait un penalty qu'il n'obtenait pas (112e). C'est donc lors de la séance des tirs aux buts que les deux protagonistes allaient se départager. Et à ce petit jeu-là, ce sont les Lensois qui se qualifiaient pour le deuxième play-off, vendredi à (18h), grâce à l'échec de Romain Perraud, qui trouvait le poteau.