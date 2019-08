Ligue 2, Lorient 0-1 Guingamp - Les Merlus restent dauphins

Le FC Lorient avait l'occasion de prendre la tête du classement de Ligue 2 en cas de succès face à Guingamp ce samedi. C'est manqué...

Deuxième de au coup d'envoi de la rencontre, le avait l'occasion de passer devant le Havre et de s'emparer de la première place du classement en cas de succès face à l'En Avant . Mais dans un derby breton disputé, entre deux formations aux styles opposés, les Lorientais ne sont pas parvenus à décrocher les 3 points, d'abord tenus en échec face à des visiteurs appliqués, avant de flancher en fin de match.

Début de match plaisant, puis plus grand chose à se mettre sous la dent...

Bien entrés dans leur rencontre, les Guingampais dominaient le premier acte en terme de possession et posaient ainsi quelques problèmes aux hommes de Christophe Pélissier. Néanmoins, si le cuir était monopolisé par les visiteurs, ce sont bien les locaux qui se procuraient les meilleures opportunités, par Wissa et Cabot notamment. En face, l'EAG s'illustrait par l'intermédiaire de Ronny Rodelin, lui qui n'hésitait pas à frapper de loin.

Au retour des vestiaires, les débats se faisaient plus accrochés et les deux équipes peinaient à mettre leur jeu en place. Ainsi, les fautes et les approximations techniques se faisaient de plus en plus nombreuses, faisant largement le jeu de Guingamp, 15ème, qui ne semblait pas dire non au fait d'accrocher un point face à un autre candidat assumé à la montée en au terme de la saison. ​

#FCLEAG (0-1) 89' BUT pour Guingamp !!! Blas centre fort devant le but et voit le ballon terminer sa course au fond !! pic.twitter.com/SRGFHic0Vu — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) August 31, 2019

À 15 minutes du terme, Pelé avait beau s'illustrer sur une demi-volée inspirée repoussée par Nardi, le score allait rester vierge au Moustoir. Jusqu'à la 89ème minute de jeu, moment choisi par Ludovic Blas pour pousser Julien Laporte à marquer contre son camp. L'EAG tenait son hold-up. Lorient devra patienter encore un peu pour distancer , perd son invincibilité et reste donc à la deuxième place... Mauvaise opération.