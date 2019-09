Ligue 2 : Le Havre et Valenciennes accrochés, Auxerre est bien lancé

Le Havre et Valenciennes, aux commandes de la Ligue 2, ont été respectivement tenus en échec par le Paris FC et Sochaux (0-0).

Cette 7ème journée de n'est pas la plus prolifique en buts, mais elle a offert son lot de suspense et de rebondissements. Du côté de Beauvais, Chambly a concédé son premier revers de la saison face à une équipe d'Auxerre (1-4) définitivement lancée dans ce championnat.

L'AJA monte en puissance

Face au surprenant promu, les hommes de Jean-Marc Furlan ont usé de patience pour prendre le dessus grâce à leurs recrues de fin d'été, Eddy Sylvestre et Mickaël Le Bihan. Le premier, prêté par Nice, a débloqué la situation d'une frappe sèche, un petit exploit puisque Chambly n'avait pas encaissé un seul pion cette saison (59e). Le second, transféré également en provenance de Nice, a doublé la mise (74e) et servi Rémy Dugimont pour le troisième but bourguignon (88e). Entre temps, Guezoui avait réduit le score pour le promu (79e) mais Ngando - autre recrue auxerroise - a scellé le succès de l'AJA (90e+3).

Auxerre réalise donc la bonne opération du soir en remontant à la 7ème place, à un point de son adversaire du soir. Juste au-dessus, Rodez a signé un succès tout aussi spectaculaire face au Mans (4-1) grâce à un doublé de Bonnet (2e, 75e), un but de Sané (23e) et une réalisation d'Henry (77e). Toujours dans le haut du tableau, et ont calé. Le HAC a été tenu en échec par le dans un match où les deux équipes ont terminé à 10. VA, de son côté, a également dû se contenter d'un score nul et vierge dans le Doubs face à Sochaux (0-0).

Dans un choc qui sentait bon la , s'est imposé sur le fil contre (2-1). Grenoble, de son côté, a également signé un précieux succès sur la pelouse de (1-0). Enfin, pas de vainqueur entre et Nancy (1-1), ainsi qu'entre l' et Orléans (0-0).