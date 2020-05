Ligue 2, Le Graët : "Une décision logique et nette"

Le président de la FFF a justifié et s'est dit heureux du vote de son comité empêchant le passage de la Ligue 2 à 22 clubs la saison prochaine.

La se disputera bel et bien à 20 clubs la saison prochaine. N'en déplaise aux clubs de l'antichambre de l'élite et à la Ligue qui avaient trouvé un accord pour passer à 22, exceptionnellement en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, mais le comex de la FFF en a décidé autrement en annulant cette décision à travers un vote ce mercredi. Dans une interview accordée à L'Equipe, Noël Le Graët, ouvertement contre la à 22, s'est félicité de cette décision et l'a justifiée.

"Je suis intervenu plusieurs fois sur ce thème, donc j'ai préféré ne pas participer au vote. J'ai passé la parole à l'ensemble des membres du comex et ensuite le vote a été organisé, pour la première fois, de manière secrète. Il s'agit d'une décision très importante, je préférais que chacun puisse s'exprimer sans aucune gêne. Cela rend notre décision encore plus forte. Elle a pu s'opérer sans que l'on puisse dire que les votant n'ont pas pu vraiment faire ce qu'ils voulaient", a expliqué le président de la FFF.

"On est un peu bloqués"

"C'est une décision logique et nette d'un comex uni et responsable. Elle aurait dû être prise la semaine dernière à la Ligue. On a appliqué le même système pour tous les clubs professionnels et amateurs. On ne pourra pas nous accuser d'avoir fait du copinage. Pour 90% des observateurs, ce que l'on a fait est cohérent. Je suis très serein, on applique les règles qui sont les nôtres. On est justes dans nos décisions. Il y a déjà plusieurs dossiers qui sont passés au CNOSF et qui nous sont favorables. Après, je n'ai jamais été contre le fait que les clubs défendent leurs intérêts", a ajouté le dirigeant français.

Noël Le Graët a évoqué le calendrier et espère pouvoir jouer en août : "Il faudrait que les choses reprennent un cours normal le plus vite possible, que l'on reparle du calendrier. On est soumis aux décisions du comité exécutif de l'UEFA concernant la , pour les garçons et les filles. Il devait se réunir ce mercredi et a été reculé au 17 juin. On est aussi un peu bloqués. Il faut aussi attendre ce que va dire le Premier Ministre ce jeudi".

"Si on peut avoir des matches au mois d'août, ce serait pas mal. On démarrerait par les Coupes, d'abors la car pourrait jouer en Ligue des champions, le 7 ou 8 août, son match retour face à la , même si ce n'est pas confirmé. Il vaut donc mieux que les Lyonnais jouent avant la finale de , qui se jouera dans la foulée. Mais on va devoir attendre la mi-juin pour fixer nos dates du mois d'août", a conclu le président de la FFF.