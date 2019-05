Ligue 2 | Classement et calendrier des play-offs pour la montée et la relégation

Tandis que Metz et Brest ont déjà assuré leur montée, la saison est loin d'être terminée pour Lens, le Paris FC et Troyes...

Après le et le , qui décrochera le dernier strapontin pour la ? Trois clubs de l'antichambre peuvent encore espérer remonter dans l'élite : , le et Lens.

Pour les deux derniers, la route sera un peu plus sinueuse puisqu'une montée signifierait que l'un de ces deux clubs est sorti victorieux de trois matches couperets aux formats divers : les fameux play-offs.

La formule est simple : il y aura trois barrages au programme pour l'accession en . Le premier, nommé play-off 1, mettra aux prises le 4e et le 5e au classement, sur un match. Puis le vainqueur de cette opposition défiera celui qui aura fini sur le podium pour le play-off 2, également sur un match. Et enfin, la formation qui aura le dernier mot de cette confrontation se mesurera au 18e de la Ligue 1 dans un match d'appui en double confrontation. Cela signifie donc que l'hypothèse de ne voir aucune des 3 formations de monter est aussi envisageable dans un format global favorable au club de Ligue 1.

En ce qui concerne la relégation en National 1, le Gazélec d'Ajaccio, qui s'est fait coiffer par Sochaux lors de la 38ème journée, se frottera au Mans, troisième de son championnat.

QUEL EST LE CLASSEMENT FINAL DE LA LIGUE 2 ?

Classement Ligue 1 Classement Matches joués Points Différence 1. Metz 38 81 +37 3. Brest 38 74 +29 4. Troyes 38 71 +23 5. Paris FC 38 65 +14 6. Lens 38 63 +21

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DES ÉQUIPES ?

Troyes est évidemment tête de série dans ce mini-tournoi, et pas uniquement par rapport au classement et au calendrier plus allégé. L'ESTAC est en effet l'équipe sensation de la phase retour en , avec un parcours impeccable qui lui a permis d'accrocher logiquement une place sur le podium.

Pour le Paris FC, la fin de championnat a été un peu plus laborieuse mais le club de la capitale a fait le job en décrochant trois succès de rang par la plus petite des marges, conservant ainsi son avance sur Lens et Lorient, qui se livraient une lutte acharnée pour la 5ème place.

Enfin, Lens, justement, revient de loin. Il y a un mois, les espoirs de montée du club artésien s'étaient presque envolés après un début de printemps raté, mais le Racing s'est repris, à temps, pour coiffer Lorient sur le fil.

QUEL EST LE CALENDRIER DES PLAY-OFFS ?

Le calendrier des play-offs Date Match Horaire PLAY-OFF 1 21/05 Paris FC vs Lens 20h45 PLAY-OFF 2 24/05 Troyes vs vainqueur play-off 1 18h BARRAGE RELEGATION ALLER 28/05 Le Mans vs 20h45 BARRAGE ACCESSION ALLER 30/05 vainqueur play-off 2 vs 18e de Ligue 1 N.D. BARRAGE RELEGATION RETOUR 02/06 Gazélec Ajaccio vs Le Mans 18h BARRAGE ACCESSION RETOUR 02/06 vainqueur play-off 2 vs 18e de Ligue 1 N.D.

OÙ SE DISPUTERONT LES PLAY-OFFS ?

- Le play-off 1 se disputera au Stade Charléty, écrin du Paris FC, qui a terminé devant Lens au classement.

- Dans la même logique, le play-off 2 aura lieu au Stade de l'Aube, l'enceinte de Troyes, l'ESTAC étant l'équipe la mieux classée du tableau.

- Le barrage de relégation se déroulera à la MMArena du Mans pour la première manche et au Stade Ange-Casanova du GFC Ajaccio pour la seconde.

- Enfin, pour les barrages d'accession, le match aller aura lieu dans le stade de la formation de Ligue 2. L'équipe barragiste issue de l'élite recevra au retour.

LE PROGRAMME TV DES BARRAGES

Voici la programmation TV des Playoffs en Ligue 2 et des matches de barrage avec le 18e de la Ligue 1.

Il faut noter qu'à la demande des diffuseurs, le Bureau de la LFP a décidé à l’unanimité d’avancer d’une journée les Play-offs de Domino’s Ligue 2 :

- Le play-off 1 sera diffusé le mardi 21 mai 2019 sur beIN SPORTS 1 à 20h45.

- Le play-off 2 sera diffusé le vendredi 24 mai 2019 sur beIN SPORTS 1 à 18h.

- Contrairement aux barrages de relégation, également diffusés sur beIN SPORTS 1, le diffuseur du barrage d'accession n'a pas encore été déterminé.