Ligue 1 : Un brassard arc-en-ciel porté par les capitaines pour lutter contre l'homophobie

À l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie ce samedi, les capitaines de Ligue 1 et de Ligue 2 porteront un brassard arc-en-ciel.

Pour lutter contre l'homophobie, la Ligue de football professionnel (LFP) va dévoiler un plan d'action, à l'occasion de la 37ème journée de et de la 38ème journée de .

D'après les informations du Parisien, la LFP, en collaboration avec plusieurs associations, a décidé de developper plusieurs mesures phares pour sensibiliser les joueurs et les supporters. Ce week-end, les capitaines de toutes les équipes de L1 et de L2 porteront un brassard arc-en-ciel. Un clip vidéo sera également diffusé aux spectateurs présents dans le stade, afin de mettre un terme aux chants et insultes homophobes dans les tribunes.

🗓️ La J37 de @Ligue1Conforama et la J38 de @DominosLigue2 seront dédiées à la lutte contre l’homophobie. Capitaines, coachs, délégués de matchs et arbitres seront invités à porter un brassard aux couleurs de l’arc-en-ciel



#JouonsLaCollectif #17mai⚽️🏳️‍🌈 pic.twitter.com/YqQGWy1SFw — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) 13 mai 2019

En plus de ces actions de communication, des livrets pédagogiques seront distribués aux joueurs dans les centres de formation. De plus, les référents supporters de chaque club professionnel seront formés pour lutter et sensibiliser aux insultes homophobes dans les stades.

Enfin, la Ligue souhaite faire remonter les actes homophobes entendus dans les enceintes de L1 et L2 afin que des sanctions soient établies.

L'article continue ci-dessous

Le Herta Berlin sensibilse aussi contre l'homophobie

En , le Herta Berlin souhaite aussi mettre un terme à l'homophobie dans le milieu du football. Pour la dernière journée de , face au ce samedi (15h30), le club berlinois va arborer une nouvelle tenue.

Basée sur le même design que le maillot third, la tenue affiche une bande arc-en-ciel au-dessous du logo, lui aussi redécoré dans une version multicolore. Les profits réalisés sur la vente du maillot, en édition limitée, seront reversés à la Fondation Hertha BSC.