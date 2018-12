Ligue 1 - Suivi par Manchester United, comment Pablo est devenu le patron de la défense des Girondins

Revenu de son prêt aux Corinthians il y a un an, Pablo a transformé l’arrière-garde bordelaise au point de susciter l’intérêt de Manchester United.

Il y a un an jour pour jour, Bordeaux coulait définitivement à domicile face à Montpellier. Englué dans une spirale négative avec une victoire en trois mois, Jocelyn Gourvennec voyait sa défense centrale composée de Jérémy Toulalan et de Vukasin Jovanovic prendre l’eau au fil des matches. Depuis, seule le défenseur serbe en qualité de remplaçant est encore au club. Les Girondins ont su bénéficier de l’éclosion de Jules Koundé mais surtout de l’avènement de Pablo, dont l’histoire avec le club aquitain est assez singulière.

Recruté à l’été 2015 pour deux millions d’euros à Ponte Preta, le défenseur brésilien est lancé dans le grand bain par Willy Sagnol au Parc des Princes, face à un PSG alors intouchable en Ligue 1. Quelques jours plus tard, il se retrouve confronté à … Liverpool en Europa League. Un autre test grandeur nature qui permet aux supporters bordelais de découvrir ce profil assez solide mais qui manque de confiance dans la relance. Lors de sa première saison en France, Pablo dispute une vingtaine de matches toutes compétitions confondues mais des pépins physiques aux adducteurs et une tendinite vont peu à peu freiner son adaptation.

Wendel : "Je l’ai affronté à deux reprises, il était imprenable"

L’année suivante, après six mois sans jouer, le natif de São Luis est contraint à l’exil. En janvier 2017, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, il retourne au pays du côté des Corinthians. Une expérience satisfaisante puisque Pablo retrouve des sensations et surtout un temps de jeu à la hauteur de ses attentes. Pour Wendel, l’ancien milieu de terrain des Girondins, le défenseur a atteint le haut niveau en 2017, au sein de l’équipe de São Paulo. "En revenant ici, aux Corinthians, il a pris une autre dimension, a confié le Brésilien à Goal. Selon moi, il est devenu le meilleur défenseur central du championnat. Je l’ai affronté à deux reprises, il était imprenable." Par la force des choses et même s’il souhaite poursuivre l’aventure aux Corinthians, Pablo doit rentrer au Haillan afin de venir en aide à une équipe privée de son capitaine, Jérémy Toulalan, qui a quitté le navire. À ne pas rater Thomas Tuchel, l'homme qu'il fallait au PSG

Sous Gustavo Poyet puis avec le duo Éric Bedouet-Ricardo, le défenseur central brésilien va devenir l’un des joueurs les plus réguliers de l’effectif bordelais, au point, en octobre dernier, d’être convoqué par Tite en Seleção. À 27 ans, il s’invite ainsi dans l’une des meilleures sélections au monde et passe ainsi devant des joueurs comme Thiago Silva et David Luiz. L’entraîneur avait alors expliqué son choix, jugé surprenant à l’époque. "Pablo est un défenseur puissant physiquement avec un bon jeu de tête. Il a travaillé dans un système organisé par Fabio Carille (entraîneur des Corinthians), dans une défense à quatre. C’est le moment de lui donner sa chance." Le joueur des Girondins a su saisir cette opportunité puisqu’il a été de nouveau convoqué pour les amicaux de novembre et espère bien faire partie des 23 joueurs retenus pour la Copa America en juin 2019, qui sera organisée à domicile.

Un transfert annulé à Krasnodar cet été

Comme souvent avec les joueurs brésiliens à Bordeaux, Ricardo a eu un rôle précieux pour Pablo. Depuis qu’ils se côtoient, le premier tire vers le haut le second qui se sent comme chez lui en Gironde, après avoir failli être transféré l’été dernier à Krasnodar pour 12 millions. Sous contrat jusqu’en 2021, c’est bien désormais son avenir qui est en question pour le staff technique et les nouveaux actionnaires américains, le groupe GACP. Le néo-international auriverde a par exemple disputé l'intégralité des douze rencontres européennes de Bordeaux cette saison (qualifications + phase de groupes) et compte 13 apparitions en Ligue 1. En plus de sa progression, Pablo a aussi permis à Jules Koundé de grandir à ses côtés, même quand l'international français U20 a connu des moments délicats en début de saison.

"Ce qu’il réalise avec Bordeaux et en sélection brésilienne, c’est très fort, indique Wendel pour Goal. Il a un super profil avec des aptitudes physiques fortes. Il est bon en un contre un mais possède aussi une lecture précieuse du jeu. Qu’il soit suivi par de grosses équipes européennes ne me surprend pas." Lors de Bordeaux-PSG, début décembre, des observateurs de Manchester United étaient présents au Matmut Atlantique. Les recruteurs des Red Devils suivent Pablo selon Fox Sports Brésil et pourraient bien passer à l’action cet hiver. La preuve que Pablo est devenu une référence en Ligue 1 mais aussi à l’étranger.