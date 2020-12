Ligue 1 - Rennes et Lens en forme, Reims se donne de l'air

Pour la dernière journée de l'année 2020, Rennes, Lens et Reims ont terminé sur une note positive.

La dix-septième journée de est la dernière de l'année 2020 et voici ce qu'il faut retenir des matches joués à 19h00.

A noter que sur tous les terrains, les joueurs ont observé une minute de silence en hommage au jardinier du , tué par la chute d'une rampe à lumières après le derby Lorient-Rennes, dimanche dernier.

Rennes – Metz : 1-0

Oui, Rennes est bel et bien de retour à son véritable niveau. Après un énorme passage à vide (une seule victoire en treize rencontres, toutes compétitions confondues entre la mi-octobre et début décembre), le club breton termine l'année 2020 en fanfare.

En s'imposant 1-0 face à Metz, grâce à un but de Clément Grenier (52e), Rennes enregistre une quatrième victoire de suite en .

Nîmes – : 1-3

Dans duel de relégables, c'est la lanterne rouge, Dijon, qui s'adjuge les trois points de la victoire.

Nîmes avait pourtant ouvert le score (Ahlinvi, 31e) mais tout a basculé à un quart de la fin. Après l'égalisation de Konaté (74e), Florian Miguel était expulsé (75e) et Dijon en profitait aussitôt avec un but de Baldé (76e). En fin de rencontre, Konaté s'offrait un doublé et scellait le score (90+4e).

Lens – Brest : 2-1

Les semaines passent et le confirme qu'il est bien plus qu'un promu. Avec 27 points en 16 matches, le RCL peut même rêver d'Europe en fin de saison s'il continue sur ce rythme.

Face à Brest, les Sang et Or ont plié l'affaire dès la première mi-temps avec des réalisations de Kalimuendo (11e) et Socota (34e, sur penalty). La réduction de l'écart dans les arrêts de jeu par Charbonnier (90+4e), sur penalty, n'est qu'anecdotique tant les Brestois ont été inoffensifs lors de cette rencontre.

Nice – Lorient : 2-2

A chaque équipe sa mi-temps ! Les Niçois menaient en effet 2-0 à la mi-temps grâce à des buts de Lotomba (18e) et Reine-Adélaïde (34e).

Mais les Niçois se sont éteints après la pause tandis que les Merlus se sont réveillés. Après un but Moffi (49e), Lorient a égalisé sur penalty par Grbic (82e) après une grosse faute de Bambu dans la surface, ce dernier étant expulsé (82e). Lorient peut même nourrir des regrets car un tir de Laurienté a heurté la transversale de Benitez.

– Reims : 1-3

Après deux défaites, Bordeaux avait renoué avec le succès lors de la précédente journée en s'imposant 2-0 à . Mais les hommes de Jean-Louis Gasset ne sont pas parvenus à enchaîner lors de la réception de Reims.

Les Bordelais ont loupé leur début du match, encaissant deux buts avant la première demi-heure (Abdelhamid à la 15e et Dia à la 18e). Le Coréen Hwang a ensuite réduit l'écart (73e) mais Reims a mis fin au suspense à la 88e minute avec un but de Munetsi.

Reims termine l'année avec trois matches sans défaite (dont deux victoires) et se donne ainsi de l'air par rapport à la zone rouge. De son côté, Bordeaux reste englué dans le ventre mou.