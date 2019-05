Ligue 1 - Rennes : Ben Arfa voudrait un plus gros salaire

Tenté par un éventuel départ, Hatem Ben Arfa aurait fait pression sur la direction rennaise afin d'obtenir un plus gros salaire.

Arrivé au l'année dernière, Hatem Ben Arfa ne semble plus cacher son envie de quitter le club breton, après notamment des propos qui ont fait parler à la fin de la rencontre face à (1-1) dimanche dernier : "Je ne prends pas de plaisir. (...) Je suis orienté par le jeu. Ce qu’on nous propose, c’est limité, donc ça oriente mon choix. Se faire siffler par les spectateurs à la fin, ça joue aussi." avait declaré le joueur formé à .

S'il ne reste qu'un mois de contrat au milieu de terrain, avec une seule année supplémentaire en option, les propos du natif de Clamart seraient en fait un moyen de pression sur la direction rennaise pour espérer une augmentation salariale. En effet, d'après les informations du Parisien, les dirigeants du club breton estiment que le joueur chercherait uniquement à gagner plus. Avec un salaire de 360 000 euros bruts mensuels cette saison, il exige une revalorisation salariale.

Ben Arfa vers l'etranger ?

Après le bon parcours des hommes de Julien Stephan en , éliminés en huitièmes de finale, et la victoire en finale de la contre le PSG (2-2, 6-5 aux tab), le Stade Rennais avait pourtant permis à Hatem Ben Arfa de retrouver la lumière, après sa mésaventure pendant 2 saisons au .

Cependant, Rennes ne semble pas vouloir céder aux exigences de son milieu de terrain. Une situation qui pourrait permettre aux joueur de 32 ans de quitter le club rouge et noir et de continuer sa carrière à l'étranger et notamment en .