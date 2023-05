Ligue 1 : PSG, OM, Lens...qui a le meilleur calendrier dans la course au titre ?

Quel sera l'impact des prochains matchs sur les chances du PSG, de l'OM et de Lens de remporter la Ligue 1 ?

Après la défaite du Paris Saint-Germain devant son public face au FC Lorient, la course au titre est totalement relancée en Ligue 1. L'OM s'est imposé devant son public face à Auxerre et n'est plus qu'à cinq points du club de la capitale au classement, tandis que Lens pourrait revenir à six points du PSG en cas de victoire lors de son match en retard.

Avec son match à venir en milieu de semaine, le RC Lens peut donc totalement relancer une course au titre et au podium à trois. Jusqu'à présent, le PSG a toujours été en tête du championnat semblait filer vers un onzième titre de champion de France mais sa performance face au FC Lorient a inquiété tant les joueurs du club de la capitale ont paru démotivé et manquant d'implication.

Le PSG garde son destin en main, mais les cinq dernières journées du championnat de France s'annoncent excitantes pour le club de la capitale ainsi que pour ses poursuivants qui en plus d'essayer de se mêler à la course au titre, vont surtout vouloir assurer une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions en terminant au moins deuxième.

Les prochains matches seront cruciaux pour l'OM et Lens, qui tenteront de maintenir la pression l'une sur l'autre, mais aussi et surtout sur le PSG, en vue de jouer les troubles-fêtes tout en haut du classement et venir briser l'hégémonie parisienne.

Les cinq prochains matches du PSG

Date Match Competition 7 Mai Troyes vs PSG Ligue 1 13 Mai PSG vs Ajaccio Ligue 1 21 Mai Auxerre vs PSG Ligue 1 27 Mai Strasbourg vs PSG Ligue 1 3 Juin PSG vs Clermont Ligue 1

Le Paris Saint-Germain a tous les éléments pour éviter de se faire peur et de se faire coiffer au poteau par l'un de ses deux concurrents. Le club de la capitale a un calendrier plus qu'abordable sur le papier, mais jouera beaucoup d'équipes se battant pour leur maintien en Ligue 1 et qui auront besoin de points.

Les cinq prochains matches de l'OM

Date Match Competition 6 Mai Lens vs OM Ligue 1 14 Mai OM vs Angers Ligue 1 20 Mai Lille vs OM Ligue 1 27 Mai OM vs Brest Ligue 1 3 Juin Ajaccio vs OM L igue 1

Actuellement deuxième de Ligue 1, l'OM va disputer un match capital samedi soir pour la suite de son sprint final. Le choc face au RC Lens en dira long sur les ambitions possibles des Phocéens. Une défaite face aux Sang et Or scelleraient définitivement les derniers espoirs de titre de l'OM et surtout mettrait le club phocéen en difficulté dans la course à la seconde place.

Par la suite, l'OM accueillera Angers, officiellement en Ligue 2, se déplacera sur la pelouse de Lille, qui se battra pour assurer sa place en Europe, puis affrontera un candidat au maintien, Brest, et finira par Ajaccio, qui sera sûrement relégué en Ligue 2 d'ici là.

Les cinq prochains matches de Lens

Date Match Competition 2 Mai Toulouse vs Lens Ligue 1 6 Mai Lens vs OM Ligue 1 12 Mai Lens vs Reims Ligue 1 21 Mai Lorient vs Lens Ligue 1 27 Mai Lens vs Ajaccio Ligue 1 3 Juin Auxerre vs Lens Ligue 1

Le salut de Lens passe par une victoire à Toulouse ce mardi soir pour s'offrir une finale pour la deuxième place face à l'Olympique de Marseille devant son public samedi soir. Les Sang et Or peuvent encore rêver d'une fin de saison idyllique et devront pour cela bien négocier ce dernier virage.

Les Lensois affronteront plusieurs équipes du ventre mou à commencer par la réception de Reims, avant un déplacement à Lorient. Enfin, Lens recevra Ajaccio, qui sera probablement déjà condamné à une descente en Ligue 2 et finira par un déplacement à Auxerre, qui risque de se battre jusqu'au bout pour son maintien.