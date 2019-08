Ligue 1 : PSG, OL, Nîmes... le classement des budgets de la saison

Pour cette nouvelle saison, la Ligue 1 affiche un budget moyen record de 105 M€. Le PSG, l'OL et l'OM dominent le classement. Nîmes est dernier.

Alors que la nouvelle saison de va débuter ce vendredi, il est interessant de voir les énormes écarts de budgets entre les clubs français professionnels de l’Elite. Si le budget médian dépasse pour la première fois les 100 M€ cette saison, il y a un monde d’écart entre les écuries européennes et les jeunes promus.

La première journée se bouclera d’ailleurs par le plus grand écart budgétaire, entre le PSG, 1er avec 637 M€, et Nîmes, dernier de ce classement avec 27 M€. Un budget inférieur aux transferts d’Abdou Diallo et Idrissa Gueye (32 M€) comme le rapporte L’Equipe ce vendredi.

L’Olympique Lyonnais est logiquement à la deuxième place (310 M€) et complète le podium. Le club de la principauté (220 M€) a pourtant terminé à la 17ème place du championnat lors de la saison dernière.

Dans le bas de classement, (35 M€), Angers (32 M€), Amiens (30 M€), Brest (30 M€) et Nîmes (27 M€) détiennent des budgets équivalents à certains clubs de . Le budget de ces cinq clubs réunis (154 M€), n’est d’ailleurs même pas la moitié de l’enveloppe du club lyonnais.

Le classement complet des budgets 2019-20 en

1. PSG 637 M€

2. OL 310 M€

3. Monaco 220 M€

4. 120 M€

5. OM 110 M€

6. Saint-Étienne 100 M€

7. 70 M€

7. 70 M€ (estimation L'Equipe)

9. Rennes 65 M€

10. Nice 50 M€

11. Reims 45 M€

12. 43 M€

13. Metz 40 M€

13. 40 M€

15. 38 M€

16. Toulouse 35 M€

17. Angers 32 M€

18. Amiens 30 M€

18. Brest 30 M€

20. Nîmes 27 M€