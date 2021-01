Ligue 1 – Nîmes-Lorient reporté à cause du Covid-19

Prévue ce dimanche, la rencontre Nîmes-Lorient a été reportée : une dizaine de Lorientais sont positifs au Covid-19.

Ce mercredi, le Nîmes Olympique a annoncé sur les réseaux sociaux que son match prévu ce dimanche, à 15 heures, à l'occasion de la 21e journée de était reporté à une date ultérieure.

En raison d'un nombre important de cas de Covid-19 dans l'effectif lorientais, la Commission des Compétitions de la LFP reporte la rencontre Nîmes - Lorient à une date ultérieure. pic.twitter.com/ObNCk3PrQ9 — Nîmes Olympique (@nimesolympique) January 20, 2021

Ce report était d'ailleurs attendu puisqu'en début de semaine, un joueur des Merlus avait été testé positif au Covid-19. Et depuis le 8 janvier, ce ne sont pas moins de 13 joueurs lorientais qui ont été contrôlé positifs au coronavirus. Et douze d'entre eux figurent parmi la liste des 30 joueurs retenus pour jouer en et ont ainsi été placés à l'isolement.

Selon le, règlement de la LFP et son protocole sanitaire mis en place en réponse à cette pandémie, le report d'un match peut être envisagé si l'un des deux clubs ne peut présenter au moins 20 joueurs testés négatifs sur cette liste de 30. Et à moins d'obtenir une dérogation, seuls les deux premiers joueurs contaminés sont susceptibles de réintégrer le groupe avant dimanche.

La semaine dernière, le club breton avait d'ailleurs vu son match contre reporté pour les mêmes motifs et a même été contraint de fermer son centre de formation après la découverte de plusieurs cas au sein de ses jeunes pousses.

Ce match reporté n'arrange pas les affaires des Nîmois et des Lorientais puisque les deux clubs pour le maintien. Lorient est actuellement lanterne rouge avec 12 points et Nîmes occupe la 18e place, synonyme de barrage promotion-relégation, avec 15 points.