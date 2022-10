Ligue 1 - Multiplex de la 9e journée : Triste première pour Ajaccio, Balogun et Slimani à l'honneur

Quelles sont les équipes et les joueurs qui ont brillé lors du multiplex de la 9e journée de Ligue 1 ? GOAL vous dit tout avec les stats.

Quatre matches de la neuvième journée de Ligue 1 étaient programmés ce dimanche 2 octobre à 15h00 : Ajaccio-Clermont, Auxerre-Brest, Troyes-Reims et Toulouse-Montpellier.

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir pour chacune de ces rencontres.

AC Ajaccio – Clermont Foot : 1-3

Buteurs : Avinel (69e) pour Ajaccio ; Kyei (11e), Rashani (89e) et Dossou (90+1e) pour Clermont.

• Clermont a remporté chacun de ses 4 matches de Ligue 1 contre une équipe promue. Le CF63 est la seule équipe qui, dans toute son histoire dans l'élite, affiche 100% de victoires face à de tels adversaires.

• Ajaccio a perdu chacun de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1, une première dans son histoire.

• Ajaccio a perdu 7 matches de Ligue 1 après avoir concédé l'ouverture du score en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe.

AJ Auxerre – Stade Brestois : 1-1

Buteurs : Niang (86e, s.p.) pour Auxerre ; Slimani (66e) pour Brest.

Expulsion : Jeanvier (52e) pour Auxerre.

● Auxerre n'a remporté aucun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 4 défaites), sa plus longue série en championnat (Ligue 1 + Ligue 2) depuis février-avril 2021 (5 également en Ligue 2).

● Brest a commis 18 fautes dans ce match, soit son plus haut total lors d'une rencontre de Ligue 1 depuis le 17 octobre 2021 (18 également contre Reims).

● Islam Slimani est le 3e joueur algérien à marquer avec Brest en Ligue 1 en 2022, après Youcef Belaïli et Haris Belkebla, plus haut total parmi les équipes de l'élite. Il n'y a que Nice en 2021 (Andy Delort, Hicham Boudaoui, Youcef Atal) qui a compté autant de joueurs de cette nationalité à avoir trouvé la faille sur une année civile dans l'élite depuis 1947-1948.

ES Troyes AC – Stade de Reims : 2-2

Buteurs : Odobert (51e) et Porozo (90+2e) pour Troyes ; Balogun (13e) et Ito (54e) pour Reims.

Expulsion : Ito (56e) pour Reims.

● Folarin Balogun a marqué 6 buts avec Reims en Ligue 1 2022-2023, plus que tout autre joueur né au 21e siècle parmi les 5 grands championnats européens cette saison.

● Le défenseur de Troyes Jackson Porozo est devenu le 1er joueur équatorien à marquer un but dans l'histoire de la Ligue 1.

● Junya Ito (Reims) n'est que le 5e joueur à marquer un but, délivrer une assist et être exclu lors d'un même match de Ligue 1 depuis qu'Opta analyse ces données (2006/07), après Kylian Mbappé (avec Paris en septembre 2018), James Léa Siliki (avec Rennes en avril 2018), Cheick Diabaté (avec Bordeaux en août 2014) et Mamadou Bagayoko (avec Nantes en janvier 2009).

Toulouse FC – Montpellier HSC : 4-2

Buteurs : Spierings (18e), Anoukhal (24e), Chaïbi (31e) et Dejaegere (48e) pour Toulouse ; Cozza (7e) et Wahi (68e) pour Montpellier.

Expulsion : Desler (60e) pour Toulouse.

● Toulouse a remporté autant de matches en Ligue 1 cette saison (3/9 – 2 nuls, 4 défaites) que lors de son précédent exercice dans l'élite (3/28).

● Branco van den Boomen a délivré 2 passes décisives aujourd'hui, soit autant que lors de ses 8 premiers matches de Ligue 1 avec Toulouse cette saison. C'est la 1re fois qu'il est double passeur sur une rencontre de 1re division (Ligue 1 + Eredivisie – 40 matches).

● Elye Wahi compte 18 buts en Ligue 1 à l'âge de 19 ans et 273 jours, tous avec Montpellier. Au 21e siècle, seul Kylian Mbappé (33) a fait mieux à cet âge dans l'élite.