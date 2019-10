Ligue 1 - Monaco-Rennes : Flavien Tait forfait

Arrivé d'Angers cet été, Flavien Tait (26 ans) ne jouera pas ce dimanche à Monaco (17h). L'attaquant annoncé dans le groupe est forfait.

C'est sans Flavien Tait, pourtant annoncé dans le groupe samedi, que le va disputer le match à ce dimanche (17h), dans le cadre de la 10e journée de L1. Selon nos informations, l'ancien Angevin, touché à la cheville en début de semaine, est forfait.

Un coup dur de plus pour Julien Stéphan qui doit déjà composer avec les absences d'Édouard Mendy (genou), Jonas Martin (quadriceps) et Raphinha (malade).

Rennes devrait démarrer avec M'Baye Niang et Adrien Hunou devant. Souleyman Doumbia et Romain Del Castillo n'ont pas été convoqués. Le second a marqué samedi avec la réserve du club breton. Yann Gboho et Rafik Guitane, de retour dans le groupe, démarreront sur le banc.

Au classement, Rennes, qui n'a plus gagné depuis 8 matches toutes compétitions confondues, pointe au 11e rang. L'ASM est 18e avec 3 points de retard sur son adversaire du jour.

La compo probable de Rennes :

Salin - Traoré, Gnagnon, Da Silva, Morel, Maouassa - Bourigeaud, Grenier, Camavinga - Niang, Hunou.