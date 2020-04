Ligue 1, Ligue 2 : la mise au point de la LFP sur les conditions d'une reprise

Dans un communiqué relayé ce lundi, la LFP a tenu à réagir aux nombreuses prises de parole sur le sujet de la reprise de Ligue 1 et de Ligue 2.

Alors que le flou reste entier concernant la reprise de la et de la , la Ligue de Football Professionnel a tenu à rappeler et préciser certains points dans un communiqué relayé ce lundi.

Elle explique que "le Bureau du Conseil d’Administration a voté à l’unanimité le 10 avril dernier un projet concernant la reprise des championnats de et ." Et ajoute qu'une "des hypothèses prévoit notamment la fin des championnats 2019/2020 (hors barrages) le 25 juillet et une reprise les 22 et 23 août 2020 de la saison 2020/2021. Cette même hypothèse prévoit un redémarrage de la saison 2019/2020 le 17 juin 2020."

📰 "Communiqué de la LFP"



Compte tenu des nombreuses prises de parole sur le sujet de la reprise de @Ligue1Conforama et de @DominosLigue2, la @LFPfr tient à rappeler et préciser les faits ➡️ https://t.co/jGdK1Gt8uR pic.twitter.com/XixLyN4xWj

— Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) April 20, 2020

Plus d'équipes

Il est indiqué dans ce même communiqué que "la LFP est maintenant en attente des modalités de déconfinement que le gouvernement annoncera à la fin du mois d’avril, et en particulier les conditions dans lesquelles les matchs pourraient se jouer à huis clos."

"La LFP est également en attente des recommandations de l’UEFA, qui seront présentées lors de son comité exécutif du 23 avril, ainsi que du calendrier des matchs de Ligue des Champions."

L'article continue ci-dessous

"Enfin et surtout, la LFP a demandé à la commission médicale de la FFF et au représentant des médecins au Conseil d’Administration de la LFP d’élaborer un protocole sanitaire et médical de reprise des entraînements à l’instar de ce qu’ont annoncé la semaine dernière les principaux championnats européens ( , , )."

De son côté, Sylvain Kastendeuch, co-président de l'UNFP, a publié une tribune dans Le Monde intitulée : "Renonçons à une reprise du championnat de football dans ces conditions". Il alerte ainsi la LFP sur les risques d'une reprise pour les joueurs, notamment sur les risques liés au médical.

L'UNFP s'oppose à une reprise de la Ligue 1 dans ces conditions