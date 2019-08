Ligue 1 - Faut-il interdire l'alcool définitivement dans les stades de football en France ?

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a suggéré d'étendre la Loi Évin aux loges VIP dans les stades de L1 et L2. Êtes-vous d'accord avec sa position ?

Mardi matin sur RMC et BFM TV, Agnès Buzyn a pris position concernant un éventuel assouplissement de la loi Évin et par conséquence, des mesures plus strictes pour l'alcool dans les stades de football en . La ministre de la Santé souhaite étendre les restrictions aux loges VIP, qui peuvent servir plusieurs types de boissons alcoolisées.

"Je pense que le sport est un moment idéal pour faire la promotion de la santé"

"Je dis non à l'assouplissement de la loi Evin, parce que je pense que le sport est un moment idéal pour faire la promotion de la santé, pour donner envie aux jeunes d'avoir les bonnes habitudes, et donc ça n'est pas à ce moment-là où on a envie de voir de l'alcoolisation aiguë voire de la violence", a ainsi indiqué la membre du gouvernement d'Edouard Philippe.

Du point de vue des supporters, déjà privés d'alcool dans les tribunes, cette proposition relève plus de la démagogie alors que plus d'une centaine de députés LREM (La République En Marche) ont proposé une loi à l'Assemblée Nationale pour assouplir de manière encadrée la Loi Évin dans les stades de et .

Alors qu'un assouplissement de la loi Évin est actuellement à l'étude, Agnès Buzyn souhaite elle au contraire 0 alcool dans les stades français, y compris dans les loges.



Êtes-vous d'accord avec la ministre de la Santé ? Dites-nous tout ! — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) August 22, 2019

"D’autre part, cet assouplissement permettrait aussi de faire de la publicité (…) et ça, clairement c’est impossible pour moi de véhiculer cette image de l’alcool alors que le sport doit véhiculer une image positive de santé publique", a ajouté Agnès Buzyn qui pointe du doigt certains lobbys.

Faut-il interdire définitivement l'alcool dans les stades de football en France, y compris dans les loges VIP ?