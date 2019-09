Ligue 1 - Colin Dagba : "Mon souhait a toujours été d'être titulaire au PSG"

Dans une interview au Parisien, le jeune latéral droit (20 ans) a confié ses ambitions pour cette saison avec son club formateur et les Bleuets.

Convoqué avec l'Équipe de Espoirs, Colin Dagba réalise un début de saison idéal. Le défenseur de 20 ans a été titulaire lors des deux dernières rencontres du (face à et Metz) et apparaît désormais comme une vraie laternative à droite, où il est en concurrence avec Thomas Meunier et Thilo Kehrer.

Dans les colonnes du Parisien, le natif de Béthune espère continuer à avoir du temps de jeu avec son club formateur. "Mon souhait a toujours été d'être titulaire au PSG. J'ai envie de grandir avec ce club. Tout le monde désire participer aux grandes échéances comme la Ligue des Champions. J'aimerais les jouer, évidemment."

Colin Dagba a échappé cet été aux nombreux départs des jeunes du centre de formation parisien (Nkunku, Weah, Zagre etc.). Il est ainsi revenu sur cet été particulier à vivre. "Beaucoup d'amis sont partis. Avec la suppression de la réserve, c'était compliqué pour eux d'avoir une place dans le groupe. On est déjà beaucoup avec l'équipe première. C'était un choix pour leur carrière."

"C'est un objectif dans ma carrière d'arriver chez les A."

Par ailleurs, celui qui aura 21 ans ce vendredi a également de grandes ambitions en sélection. Convoqué avec les Espoirs, Colin Dagba vise l'Équipe de France A avec une importante échéance : l' . "Quand on est en Espoirs, on y pense. C'est la marche d'après. Il y a beaucoup de travail, mais c'est un objectif dans ma carrière d'arriver chez les A."

"L'Euro ? C'est sûr que j'y pense, même si je me dis que c'est encore loin. J'aimerais représenter la France rapidement. Du moins un jour, parce que peut-être que ça n'arrivera pas. Avec les Espoirs, on a réussi à se qualifier pour les JO. C'est évidemment un objectif de fin de saison."