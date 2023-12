Les morts forts de Luis Enrique avant Dortmund – PSG

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, s’est exprimé à la veille du choc décisif contre Dortmund en Ligue des Champions.

Le PSG affronte le Borussia Dortmund mardi à l’occasion de la 6e journée de Ligue des Champions. C’est le choc qui déterminera de l’avenir du club francilien en C1 cette saison. Présent en conférence de presse mardi, l’entraineur parisien, Luis Enrique, a évoqué entre autres, l’état d’esprit de son équipe.

Luis Enrique lance les hostilités

Le Paris Saint-Germain aborde la dernière journée des phases de poules de la Ligue des Champions dans une position délicate. 2e de son groupe, le PSG peut adieu à la C1 cette saison en cas de défaite contre le Borussia Dortmund mardi soir. Afin d’éviter cela, les Parisiens doivent sortir un gros match face aux Allemands. Pour Luis Enrique, l’objectif est clair : le PSG veut finir en tête du groupe. « La même chose que d'habitude en Ligue des champions et chaque match. On a marqué à chaque match de Ligue des champions, on veut gagner et finir premier du groupe. On veut faire un match très complet », a lancé le technicien espagnol.

L’élimination n’est pas une option pour Enrique

Luis Enrique n’imagine pas une élimination du PSG. L’entraineur francilien préfère positiver et fait confiance à son équipe pour remporter ce match. « Je me concentre tout le temps sur le positif. Et le positif c'est que l'issue de ce groupe très difficile dépend de nous pour nous qualifier et finir premier. Si on prend les choses négativement, on va trouver des problèmes. On peut gagner ce match de demain et on va gagner ce match », poursuit Luis Enrique, qui refuse d’évoquer son avenir en cas d’élimination.

L’aveu d’Enrique sur le niveau du groupe F

Composé du PSG, de Dortmund, de Newcastle et de l’AC Milan, le groupe F est considéré comme le plus compliqué de cette campagne de Ligue des Champions. Un fait avéré puisque, hormis les Allemands qui sont déjà qualifiés, la deuxième place qualificative se joue entre les Français, les Anglais et les Italiens. Et toutes les trois équipes devront chercher cette qualification lors de la dernière journée. « La logique dans le groupe de la mort c'est que les différences ont été infimes dans chaque match. On aurait pu gagner chaque match comme on aurait pu perdre chaque match. Dortmund est qualifié mais pas assuré de sa place et on peut aussi le faire. Cela dépend de nous. On a eu des problèmes, notamment à l'extérieur, mais on ne va pas changer notre manière de jouer et notre envie de gagner. On va retrouver en face de nous une bonne équipe de Dortmund et cela sera difficile », ajoute Luis Enrique.

Luis Enrique envoie un message à ses joueurs

Le technicien espagnol a, pour finir, évoqué l’état d’esprit de ses joueurs à la veille du choc contre Dortmund. Pour l’ancien coach du Barça, ces derniers sont tous conscients de l’enjeu de la rencontre. « Ce sont les matchs les plus facile à gérer car ce n'est pas difficile de motiver les joueurs. Ils veulent tous jouer ce genre de matchs, jouer et montrer leur niveau et il faut parfois contrôler cette passion qui peut être excessive dans les grands matchs. On connait tous les enjeux de ce match et on va le travailler avec l'expérience de jouer de grands matchs comme celui-là », lâche Luis Enrique avant de conclure : « Le plus important c'est de ne suivre le plan sans se laisser prendre par la pression. Si tu ne veux pas de pression, il ne faut pas signer dans un grand club ».