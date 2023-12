Le message fort de Marquinhos avant Dortmund – PSG

Le duel entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain s’annonce colossal. Marquinhos envoie un message très fort.

Ce mercredi, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain sont au duel pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Capitaine de la formation francilienne, Marquinhos lance un message très fort avant le coup d’envoi.

Le message plein de confiance du capitaine parisien

Revenu de blessure pour disputer ses premières minutes avec le Paris Saint-Germain contre le FC Nantes (victoire 2-1) le weekend écoulé, Marquinhos est retenu dans le groupe de Luis Enrique pour affronter le Borussia Dortmund en Ligue des champions, mercredi. En attendant la conférence de presse, le défenseur brésilien s’est arrêté au micro de RMC Sport pour lancer un message fort non seulement à ses coéquipiers mais aussi aux supporters du club francilien.

« Je pense que demain ce sera un match où il faut tout donner. On a notre destin entre les mains. On doit donner le meilleur sur le terrain. On a fait une bonne préparation, on arrive dans les bonnes conditions et on a notre destin entre nos mains », a-t-il déclaré, avant d’ajouter.

« Chaque match a son histoire, demain tout peut se passer. On est là pour prendre ce défi en mains. C'est le match où il faut tout donner. C'est important de gagner et on va tout faire pour ça. [...] Le collectif c'est le plus important. Avec un collectif costaud et fort, les individualités ressortiront. On a de grands joueurs prêts à aller sur le terrain. Tout le monde est excité pour faire un grand match », a-t-il poursuivi.

La fébrilité du PSG à l'extérieur

Si le PSG n’a pu remporter aucun match à l’extérieur en Ligue des champions cette saison, le capitaine francilien estime que le club champion de France peut réussir en Allemagne pour décrocher la qualification, mercredi soir.

« Toutes les équipes, c'est normal, ont des difficultés quand elles jouent contre nous au Parc des Princes. A l'extérieur on a commis des erreurs que l'on ne fait pas à la maison. Il y a la force des supporteurs adverses et on a parfois fait des erreurs », a déclaré le défenseur brésilien en conférence de presse.

Evoquant la pression avant le match contre Dortmund, Marquinhos déclare : « Il y a beaucoup d'excitation mais la pression négative, on doit s'en servir pour se motiver. C'est que les grands joueurs et les grandes équipes doivent faire. On a notre destin entre les mains. C'est le genre de match et de moment qu'on veut vivre dans une carrière. C'est un match qui peut nous lancer dans cette saison européenne ».