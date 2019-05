Ligue 1 - Brest : Dall'Oglio nommé entraîneur

Olivier Dall'Oglio a été nommé entraîneur de Brest, qui s'est séparé de Jean-Marc Furlan après avoir validé sa montée en Ligue 1.

C'est officiel, le a annoncé l'idendité de son nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Il s'agit d'Olivier Dall'Oglio, sans poste depuis son départ de en cours de saison. Le coach de 55 ans s'est engagé pour deux saisons plus une en option.

"Le club a le plaisir d’annoncer la signature pour deux saisons (+ une en option) d’Olivier Dall’Oglio au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle, a fait savoir le club via un communiqué. Au Stade Brestois, Olivier Dall’Oglio aura pour mission principale de maintenir le club en Conforama et de faciliter son adaptation à ce niveau de compétition après six saisons passées en Domino’s ."

Le club breton avait décidé de se séparer de Jean-Marc Furlan dès la fin de la saison malgré la remontée en , six ans après l'avoir quittée. L'ancien technicien de , arrivé en Bretagne à l'été 2016, va donc poursuivre sa carrière en deuxième division, du côté d'Auxerre.

C'est avec Olivier Dall'Oglio que les Ty Zef tenteront de stabiliser le club en Ligue 1. Après six ans et demi sur le banc de Dijon, qu'il aura ammené puis maintenu plusieurs saisons en Ligue 1, ce dernier s'était vu remercié en décembre dernier alors que le club était relégable.

"Le projet de Brest m'intéressait par rapport aux personnes que j'ai rencontré et aux perspectives qui pouvaient se développer derrière, a notamment déclaré le nouvel entraîneur. Ce qui m'intéresse ce sont les projets, qu'est-ce que je peux amener moi, qu'est-ce que je peux développer dans le club. Je me sens plus à l'aise dans ce genre de projet."