Ligue 1 : Ben Arfa à Lille, Rothen plus que perplexe...

Hatem Ben Arfa va bien faire son grand retour en Ligue 1 cet hiver. Après des expériences à Lyon, Marseille, Nice, Paris, Rennes et Bordeaux, le milieu offensif va en effet porter les couleurs d'un septième club français : celles du LOSC. En effet, comme révélé par le média L'Equipe vendredi, les Dogues vont bel et bien à recruter l'ancien international français pour pallier le départ de Yusuf Yazici en Russie. L'officialisation est même imminente !

Rothen ne comprend pas son arrivée à Lille

"C'est un joueur très expérimenté, capable de faire des différences incroyables et ça rentre aussi dans le cadre de ce qu'on veut, avoir plus d'efficacité, de justesse, de précision et c'est un joueur qui a toutes ces qualités-là. Notre problématique est de garder un niveau très compétitif", avait confié l'entraîneur Jocelyn Gourvennec à son sujet, plutôt emballé.

Tout le contraire de Jérôme Rothen, le consultant de la radio RMC. Selon lui, signer chez le champion de France est une opportunité inespérée pour le joueur formé à l'OL. "Pour Ben Arfa, c'est le Père Noël qui passe une seconde fois. Trouver, après 7 mois d'inactivité et des saisons pas franchement remplies, un club qui vise le podium en Ligue 1 et qualifié pour les 8es de finale en Ligue des Champions, c'est une aubaine pour lui", a-t-il confié mardi soir.

"C'est un choix pas très cohérent"

"Je n'ai contre Hatem, il reste un joueur qui est très sympa, un vrai passionné, je ne dirai rien de méchant sur lui car il ne le mérite pas. Mais il y a un constat sportif... (...) C'est un choix pas très cohérent par rapport à la politique du club. Il y a beaucoup trop d'interrogations, c'est un manque d’imagination", a ensuite déploré l'ancien Parisien, pointant notamment du doigt le travail effectué par le président Olivier Létang. L'avenir lui donnera-t-il raison ?