Liga - Joan Laporta ouvre de nouveau la porte à un retour au FC Barcelone

L'ancien président des Blaugrana (2003-2010) se dit prêt à reprendre du service en évoquant même la possibilité de revenir avec Pep Guardiola.

Battu en 2015 pour l'élection du président du (remportée par Bartomeu), Joan Laporta n'a toujours pas renoncé à ses envies d'effectuer son come-back au sein du club catalan. Sous son mandat, de 2003 à 2010, les Blaugrana ont remporté deux Ligues des champions et se sont affirmés comme la meilleure équipe d'Europe avec Messi, Xavi, Iniesta ou encore Eto'o et Ronaldinho.

Dans le quotidien El Temps, le dirigeant de 57 ans a confié ses envies de revenir peu-être un jour au Barça. "J’ai un plan d’action d’ici 2021 mais je n’ai pas encore décidé d’annoncer ou non ma candidature. C’est une possibilité. Si je me présente, je serai seul candidat et je choisirai toute mon équipe."

L'article continue ci-dessous

Une nouvelle fois, il se montre très critique envers la direction actuelle et notamment ses choix sur le mercato. "La seule stratégie de Bartomeu est d’aller sur le mercato et dépenser de l’argent qu’on a pas. Ce barça ne transmet pas de joie."

Sur Guardiola : "J’ai l’impression qu’on retravaillera ensemble au club un jour"

Joan Laporta en profite aussi pour se confier sur l'entraîneur qu'il verrait bien sur le banc barcelonais en cas de retour aux affaires. C'est un visage bien connu des supporters du club vainqueur de la la saison dernière. "Pep Guardiola ne reviendra pas sous cette direction. J’ai l’impression qu’on retravaillera ensemble au club un jour. Ça pourrait être mon entraîneur."