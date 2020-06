LFP, Quillot confirme les montées de Lorient et Lens en Ligue 1

Le directeur général de la LFP a fait le point après la décision du Conseil d'Etat de suspendre les relégations de Toulouse et Amiens.

Ce mardi, le Conseil d'Etat a validé définitivement le classement de pour la saison 2019-2020, donnant donc raison à la LFP et à la FFF dans cette affaire. Toutefois, le Conseil d'Etat a suspendu les relégations d'Amiens et demandant à la Ligue de réexaminer la situation et d'envisager une à 22. De là à remettre en cause les montées du et de Lens ? Pas du tout à en croire Didier Quillot.

Le directeur général de la LFP a fait la tournée des médias depuis l'annonce de la décision du Conseil d'Etat. Au micro de RMC, il a assuré que les deux clubs vont bel et bien être promus dans l'élite, y compris si la Ligue 1 se joue à 20 la saison prochaine : "Toulouse et Amiens ne peuvent pas dire ce soir qu'ils sont maintenus en Ligue 1 (...) Lorient et Lens sont montés. Quoi qu'il arrive, ils seront en Ligue 1 la saison prochaine. Je veux rassurer les supporters lorientais et lensois".

"Pas un pays en Europe jouant à 22"

"La convention entre la Ligue et la Fédération dit que la Ligue 1 est composée au maximum de 20 clubs, mais la convention pour la saison 2020-2021 n'avait pas encore été signée. C'est exact. Ce n'est pas le Conseil d'État qui nous dit de jouer à 20 ou 22. C'est une décision qui appartient à la Ligue. Il n'y a pas un seul pays d'Europe où la première division est au-dessus de vingt clubs (...) Un tel changement provoquerait des problèmes avec le nouveau diffuseur", a ajouté Didier Quillot.

Le directeur général de la LFP a également tenu à défendre la position prise par la LFP et le gouvernement français, à savoir d'arrêter la saison avant son terme : "Elle était bonne, la décision. Je suis là pour prendre des décisions sur la base d'événements, de circonstances qui sont celles qui s'imposent à nous. La reprise des entraînements collectifs, c'est le 22 juin. L'état d'urgence sanitaire se termine le 10 juillet. Il était initialement prévu le 24 juillet, mais il a été avancé".

"L'UEFA a confirmé ce week-end que notre interprétation était la bonne, sur la date butoir au 3 août parce qu'il y a ensuite la . Les autres pays ont une doctrine sanitaire différente de la nôtre. Ils ont déconfiné plus vite, pas que dans le football. On n'a pas repris pareil dans les écoles, les plages ont été ouvertes plus tôt dans certains pays", a conclu Didier Quillot. La LFP ne bronche pas devant les attaques de Jean-Michel Aulas et d'autres présidents de Ligue 1.