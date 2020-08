Lewandowski : une performance XXL jamais réalisée depuis Figo en 2004 !

Face à Chelsea, Lewandowski s'est offert un exploit jamais vu depuis seize ans !

Le s'est facilement défait de pour atteindre les quarts de finale de la (victoire 3-0 à Stamford Bridge, succès 4-1 à l'Alianz Arena).

Et l'attaquant polonais Robert Lewandowski a été impliqué sur les sept buts du Bayern Munich contre Chelsea (3 buts et 4 passes décisives).

Cette performance XXL est une première depuis la saison 2004-2005 de la Ligue des champions. En effet, Lewandowski est le premier joueur à marquer au moins trois buts et à délivrer au moins trois passes décisives lors d'une double confrontation depuis Luis Figo contre l' .

Le Portugais, sacré Ballon d'or en 2000, jouait alors au . Lors de la phase de groupes, Luis Figo avait, lors du match aller au Bernabéu, inscrit un but et délivré trois passes décisives (victoire 4-2 le 28 septembre 2004) puis, lors du match retour, au Stadio Olimpico, le Portugais s'était offert un doublé (victoire 3-0 le 8 décembre 2004 ; Figo n'était pas impliqué sur le premier but de son équipe).