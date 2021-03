Lewandowski continue de marcher sur l'eau

Auteur d’un triplé contre Stuttgart, Robert Lewandowski a porté à 42 son nombre de réalisations cette saison. Un total hallucinant !

Faut-il encore s’étonner de ce que réalise Robert Lewandowski semaine après semaine sur les pelouses allemandes ? Peut-être pas, mais cela n’empêche pas d’apprécier tous ses accomplissements hors norme. Le Polonais n’en finit plus de repousser les limites de ce qui est concevable, et cela s’est encore vérifié ce samedi lors du match de son équipe contre Stuttgart en championnat.

Lors de cette partie, le lauréat du prix « The Best » a inscrit un triplé. Le treizième de sa carrière en Bundesliga. Et il l’a fait en à peine 21 minutes (18e, 21e et 39e) et alors que sa formation était réduite à dix suite à l’expulsion d’Alphonse Davies (12e). Qui dit mieux ?

En marquant ce samedi, « Lewy » compte désormais 42 buts toutes compétitions confondues. Rien qu’en championnat allemand, il en affiche 35. C’est une première outre-Rhin sur un seul exercice depuis 1975/1976 et l’exploit de l’illustre Gerd Muller.

L'article continue ci-dessous

35 - @lewy_official (@FCBayernEN) has scored 35 goals in this #Bundesliga season – only Gerd Müller has scored more in a single campaign (40 – 1971-72, 38 – 1969-70, 36 – 1972-73). Milestone. #FCBVFB pic.twitter.com/ZzxF8qjQoE — OptaFranz (@OptaFranz) March 20, 2021

Lewandowski sur les pas du record de Lionel Messi

L’ancien Ballon d’Or allemand a eu besoin de toute une saison pour monter aussi haut. Lewandowski, lui, l’a fait en seulement 26 journées. Et si l’on inclut les autres grands championnats européens, il n’y a que deux joueurs qui ont réussi cette incroyable performance. Il y a eu Lionel Messi avec le Barça en 2012/2013 (39), ainsi que Telmo Zarra en 1950/1951 (36). Notons que l’Argentin avait bouclé la saison en question avec 60 buts.

Pour être complet en ce qui concerne le goleador du Bayern, on notera qu’il est désormais seul deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Bundesliga. Il dépasse Klaus Fischer avec 271 pions. Il lui reste quand même du chemin à parcourir avant d’espérer égaler Muller, leader avec 365 réalisations. Mais impossible est un terme qui n’existe pas dans son vocabulaire.

Cette belle forme de Lewandowski ravit assurément tous ses fans et ceux du Bayern Munich. En revanche, les chiffres fous qu’il présente ne doivent pas vraiment rassurer le PSG, qui le retrouvera le mois prochain en quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Polonais doit être motivé à plus d’un titre en vue de cette grande échéance continentale.