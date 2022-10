Lewandowski, Mané, Courtois... les lauréats de la soirée du Ballon d'Or 2022

Outre le Ballon d'Or 2022 remporté par Karim Benzema, d'autres récompenses étaient remises ce lundi soir au Théâtre Châtelet à Paris.

Si l'attraction de la soirée était la remise du Ballon d'Or 2022, remporté par Karim Benzema, d'autres récompenses de premier ordre étaient également remises au Théâtre Châtelet à Paris. La première de la soirée, le trophée Kopa, récompensait le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans. C'est le jeune phénomène du FC Barcelone, Gavi, âgé d'à peine 18 ans qui l'a remporté.

Les joueurs du Barça récompensés

Le milieu du FC Barcelone succède à son coéquipier Pedri. Le club catalan était à l'honneur ce lundi soir puisque Alexia Putellas a remporté, pour la deuxième année consécutive, le Ballon d'Or féminin. La joueuse du Barça est la première de l'histoire à réussir à conserver son titre. Autre trophée indirectement remporté par le Barça, celui glané par Robert Lewandowski.

Auteur de 57 buts cette saison, le Polonais a remporté le prix Gerd Müller récompensant le meilleur buteur de la saison, toutes compétitions confondues. Son successeur au Bayern Munich, Sadio Mané a pour sa part été lauréat du premier prix Socrates de l'histoire récompensant les joueurs et joueuses engagés dans des projets sociétaux et caritatifs.

City coiffe le Real Madrid

Vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid et septième du Ballon d'Or 2022, Thibaut Courtois a fort logiquement remporté le Trophée Yachine récompensant le meilleur gardien de l'année. Enfin, Manchester City, qui avait six représentants pour le Ballon d'Or (cinq masculins, un féminin), a été désigné comme le meilleur club de l'année devançant Liverpool et le Real Madrid.