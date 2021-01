Lewandowski, la photo qui casse internet

Robert Lewandowski conclut son impressionnante année 2020 par une photo dénudé et en excellente compagnie.

Pour beaucoup, 2020 restera comme la pire année de leur existence. Mais ce ne sera pas le cas de Robert Lewandowski.

L'attaquant polonais vient de clore une année 2020 impressionnante. À 32 ans, il a détruit ses rivaux et a détrôné Leo Messi et Cristiano Ronaldo.

Le buteur du Bayern Munic a réussi une récolte de trophées impressionnate et pour marquer le coup, il a posé avec tous ses titres dénudé dans son lit. In bed with Robert Lewandowski.

Pas moins de 12 trophées l'accompagnent pour ce cliché original et qui s'est énormément fait remarquer sur les réseaux sociaux.

, , coupe d' , Supercoupe d'Europe, Supercoupe d'Allemagne, meilleur joueur 2020 des globe soccer awards, meilleur buteur de , Fifa the best 2020, Golden player award Tuttosport 2020, meilleur joueur UEFA 2020, équipe type UEFA 2020, meilleur joueur de Bundesliga... il manque juste le Ballon d'Or en Lego qu'il a lui aussi décroché à défaut d'avoir le vrai.

"Je me suis réveillé comme ça - version améliorée", s'amuse ainsi "Lewy" en légende de son cliché.

Champion d'Europe et d'Allemagne, vainqueur de la , meilleur buteur de Bundesliga (34 buts) et de la Ligue des champions (15 réalisations), lauréat de nombreuses distinctions individuelles dont le titre du meilleur joueur UEFA et FIFA... Robert Lewandowski n'a pas perdu son temps l'année dernière et espérera certainement réitérer de tels accomplissements cette anéne.