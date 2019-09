L'Euro 2020, la LDC, Sylvinho... Les confidences de Léo Dubois (OL)

À nouveau appelé en équipe de France par Didier Deschamps, le latéral lyonnais s'est confié en longueur sur le plateau de Téléfoot ce dimanche.

À nouveau appelé en équipe de par Didier Deschamps pour les matches de qualification à l' puis tenu en échec par les Girondins de avec l'Olympique Lyonnais (1-1) samedi soir, Léo Dubois vient de vivre une semaine agitée.

Ce dimanche matin, le polyvalent latéral de l'OL et ancien capitaine du FC était présent sur le plateau de l'émission Téléfoot, sur TF1. L'occasion pour l'international français d'évoquer les Bleus mais aussi le début de saison lyonnais. Et selon lui, il faudra bel et bien compter sur le club rhôdanien lors de cet exercice 2019-2020.

"Je pense qu'on a très bien débuté. Tactiquement, on était vraiment en place. Maintenant, les deux derniers matches nous montrent qu'on a encore beaucoup de travail à effectuer. On est encore au début du championnat. L'essentiel c'est d'atteindre nos objectifs. Ils sont élevés. Mais il reste encore beaucoup de matches pour pouvoir le faire", a d'abord confié Léo Dubois, avant de faire part de sa confiance.

L'Euro 2020 en ligne de mire

"Depuis le début de saison, on a compris beaucoup de choses. Le fait de se mettre au service du collectif, c'était le principal. On a tous conscience de ça dans le groupe. Maintenant à nous de le faire voir sur le terrain, et ca passera par des résultats positifs. Sylvinho a une nouvelle façon de travailler. Il est plus protégé que Genesio. On avance, on bosse bien à l'entraînement, je suis sur que ça va fonctionner dans le futur."

#Téléfoot @leodubois15 : "On a les qualités pour faire quelque chose et se qualifier pour les huitièmes de finale de la ." pic.twitter.com/6u2uu3oWIi — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 1, 2019​

En ligne de mire notamment, un bon parcours en Ligue des Champions. Et cela tombe bien, l'Olympique Lyonnais a hérité d'un tirage au sort clément. Suffisament accessible pour finir en tête de la poule ? Le défenseur ne dit pas non. "J'espère qu'on terminera premiers, mais c'est vrai que les 4 équipes sont assez proches, on a les qualités pour faire quelque chose et se qualifier en huitièmes. L'année dernière, on l'a fait. Cette année, il faudra mettre les ingrédients pour se qualifier. Leipzig est une très bonne équipe. Mais nous on est sûrs de nos qualités", confie Léo Dubois.

Avant cela, le latéral droit va quitter ses partenaires lyonnais pour rejoindre ceux de l'équipe de France, avec la ferme intention de faire ses preuves aux yeux de Didier Deschamps, avec l'Euro 2020 dans le viseur. "À moi de continuer ma progression en club. Quand on fait appel à moi en équipe de France, j'essaye d'être le meilleur possible. Ca passera par là pour avoir une chance à l'Euro", a ajouté le concurrent de Benjamin Pavard.