Les ultras du PSG envoient un avertissement glaçant à Dusan Vlahovic

Les ultras du PSG ont envoyé à Dusan Vlahovic un avertissement glaçant "nous te couperons les trois doigts" en référence à des allégations politiques.

Plus les jours passent et plus le temps presse pour le Paris Saint-Germain dans la quête de son futur numéro neuf. De nombreux noms sont évoqués, mais peu de dossiers avancent positivement hormis peut-être celui lié à Dusan Vlahovic. D'après les informations de Fabrizio Romano, le PSG continue de s'informer et s'est déjà mis d'accord avec le joueur pour un contrat.

"Nous te couperons les trois doigts"

L'attaquant serbe est actuellement à la Juventus, l'un des poids lourds de la Serie A, mais les spéculations vont bon train quant à un éventuel départ cet été. Paris a été évoqué comme un point de chute possible pour l'attaquant de 23 ans, mais certains supporters passionnés de la capitale française ont fait savoir à Vlahovic qu'il ferait le mauvais choix de carrière en allant au Parc des Princes.

Une image d'ultras du Paris Saint-Germain à l'extérieur de l'enceinte du club a été diffusée, montrant huit personnes brandissant une banderole menaçante à l'encontre de Dusan Vlahovic sur laquelle on peut lire : "Si tu viens, nous te couperons les vivres. Si tu viens, nous te couperons les trois doigts".

Twitter

Twitter

Ce message aurait été délivré en réponse à une photo de Vlahovic prise après une sortie avec sa sélection nationale de la Serbie, sur laquelle on le voit brandir trois doigts et porter un t-shirt montrant que le Kosovo fait partie de la Serbie. Son geste ferait référence à la "suprématie serbe sur le Kosovo" et peut également être considéré comme le salut d'un guérillero serbe en faveur de l'unification.

Pas le premier coup de pression des Ultras

Ce n'est pas la première fois cet été que les fans du PSG mettent en garde contre un joueur ciblé par le club de la capitale dans le cadre d'un transfert, Lucas Hernandez s'étant vu dire qu'il n'était "pas le bienvenu" à Paris en raison de ses liens étroits avec les rivaux amers de Marseille - où son père a déjà joué - mais un transfert de 34 millions de livres (45 millions de dollars) en provenance du Bayern Munich a tout de même été réalisé.

Dusan Vlahovic est lié à un transfert en France alors que Lionel Messi a quitté le PSG et que des questions continuent de se poser sur l'avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2024, chez les pensionnaires du Parc des Princes.