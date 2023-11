Aubameyang et Vitinha inefficaces ? L'avis tranché de Longoria

Pablo Longoria s’est exprimé sur la situation de ses attaquants, Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha.

Dimanche dernier, l’OM s’est incliné face à Lens lors de la 12e journée de Ligue 1 (0-1). Un match qui a notamment été marqué l’inefficacité de l’attaque marseillaise qui n’est jamais parvenue à sauter le verrou lensois. Pointés du doigt pour leur manque de réalisme, Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha n’ont pas échappé aux propos de Pablo Longoria lors de son entretien avec RMC Sport.

Getty

Longoria ne doute pas d’Aubameyang

Avec 5 buts marqués en 16 matchs toutes confondues dont seulement 1 en Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang est le plus touché par les critiques à Marseille. Le Gabonais a même été hué par les supporters marseillais lors de sa sortie contre Lille (0-0). Mais l’ancien joueur d’Arsenal peut compter sur un soutien de taille, celui de son président Pablo Longoria, qui a pleinement confiance en lui. « Je suis quelqu’un qui croit que toutes ses statistiques sont dans la moyenne. Même quand il sous-performe et même quand il sur-performe. Il a tout le temps de rentrer dans la moyenne et c’est pour ça que je suis très confiant quand je le vois travailler au quotidien », a lancé Longoria avant de faire entendre que l’attaquant n’est pas suffisamment servi en attaque. « Quand on le voit s’entraîner au quotidien, je n’ai aucun doute. Quand on voit le nombre d’occasions qu’il se procure, même si je répète que la quantité de passes offensives doit s’améliorer, on n'a aucun doute », poursuit-il.

L'article continue ci-dessous

« C’est le même Pierre-Emerick Aubameyang qu’on a vu à Barcelone »

Pablo Longoria ne doute pas des qualités de Pierre-Emerick Aubameyang et de sa capacité à réussir à l’OM. Le président marseillais estime que l’ancien stéphanois n’est pas encore dans un bon contexte pour s’affirmer. « Pierre-Emerick Aubameyang est un joueur de niveau international. Est-ce qu’il peut améliorer sa réussite offensive? Oui, il faut faire son autocritique et on doit toujours vivre dans la réalité. Est-ce que cela va arriver? J’en suis sûr. Particulièrement parce que je vois comment il travaille au quotidien, je vois le niveau d’engagement qu’il a, je vois comment le coach croit en ses possibilités, je vois le niveau de concurrence qu’il y a entre lui et Vitinha et comment cela lui permet de chercher à s’améliorer. Parce je crois aussi au niveau de concurrence entre les joueurs. Je crois que Pierre-Emerick Aubameyang, c’est le même Pierre-Emerick Aubameyang qu’on a vu à Barcelone mais avec un contexte différent dans lequel je suis sûr qu’il va émerger », ajoute Longoria avant d’enchaîner sur le cas de Vitinha.

Getty

Longoria demande la patience pour Vitinha

Arrivé à l’OM en janvier dernier en provenance de Braga, Vitinha n’a marqué que 5 buts en 31 apparitions TCC avec le club phocéen. Le Portugais peine à justifier le montant de son transfert (32 millions d’euros). Toutefois, le président marseillais pense que Vitinha subit trop de pression en raison justement du prix de son transfert et qu’il faut être patient avec lui. « Il faut séparer deux choses, la performance sportive et le prix du transfert. Je crois qu’on est trop focalisés, qu’on lui met trop de pression avec le prix de son transfert. Un jeune attaquant de moins de 23 ans, avec les prix du marché actuel, on espère toujours le vendre plus de vingt millions d’euros quand il a mis des buts. C’est la loi du marché actuel. On doit se rappeler que quand on a pris Vitinha, c’était le meilleur buteur de la Ligue Europa. Ça a une valeur, en plus des 22 ans qu’il avait. Tu payes le prix du marché actuel pour les joueurs », avance Longoria. Selon l’Espagnol, Vitinha n’a pas encore exprimé tout son potentiel avec l’OM. « En même temps, c’est un joueur qui n’a pas encore la continuité mais c’est lié à sa jeunesse et à la concurrence. La comparaison avec Alexis Sanchez est compliquée, la concurrence avec un joueur de niveau international comme Pierre-Emerick Aubameyang c’est difficile. Mais je crois que ce type de concurrence, cela va lui permettre de grandir. J’ai confiance en Vitinha. Particulièrement parce qu’on voit que ses qualités pour obtenir des actions, en particulier dans la surface, et surtout quand il est au corps à corps avec les défenseurs, je crois qu’il a beaucoup de potentiel », confie Pablo Longoria.