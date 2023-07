Les touchantes confessions de Dele Alli proche de le retraite à 24 ans

Dele Alli a révélé qu'il avait récemment été en cure de désintoxication pour tenter de vaincre son addiction aux somnifères.

Le joueur de 27 ans explique qu'il a pris cette décision après avoir appris qu'il devait subir une intervention chirurgicale, lors d'une interview avec Gary Neville dans l'émission The Overlap. "Je suis devenu accro aux somnifères, c'est un problème que je ne suis pas le seul à avoir. C'est un problème que je ne suis pas le seul à avoir. Il est plus répandu que les gens ne le pensent dans le football", a-t-il déclaré.

"J'ai été dans un centre de désintoxication moderne"

"C'est probablement le bon moment pour en parler aux gens. C'est difficile d'en parler car c'est assez récent et c'est quelque chose que j'ai caché pendant longtemps et dont j'ai peur de parler. À mon retour de Turquie, j'ai appris que je devais me faire opérer. J'étais dans une mauvaise passe sur le plan mental. J'ai décidé d'aller dans un centre de désintoxication moderne qui s'occupe des addictions, de la santé mentale et des traumatismes. J'ai senti qu'il était temps pour moi", a expliqué l'international anglais.

"On ne peut pas vous dire d'y aller, vous devez prendre la décision vous-même. J'étais dans un mauvais cycle. Je me reposais sur des choses qui me faisaient du mal. Je me réveillais tous les jours, je gagnais le combat, j'allais à l'entraînement tous les jours avec le sourire - je voulais montrer que j'étais heureux. Il y a une stigmatisation autour de cela et c'est quelque chose que les gens ne veulent pas faire. Entrer en cure de désintoxication est effrayant, mais je n'aurais jamais imaginé tout ce que cela m'apporterait. J'étais dans une mauvaise passe. Il m'est arrivé beaucoup de choses quand j'étais plus jeune que je ne pouvais pas comprendre et je faisais des choses stupides que je me reproche", a ajouté Dele Alli.

"Je me suis demandé si je pouvais prendre ma retraite à 24 ans"

"En allant là-bas et en apprenant ce qui s'y passait, je n'ai jamais vraiment pu contrôler la situation. Comprendre cela m'a aidé. Je me suis débarrassé de certains sentiments négatifs qui me ralentissaient", a conclu l'Anglais. Dele a également parlé longuement de ses problèmes de santé mentale et de son éducation difficile. Le milieu de terrain a révélé qu'il avait eu envie de prendre sa retraite à l'âge de 24 ans, après avoir été écarté par José Mourinho à Tottenham.

"Le moment le plus triste pour moi, c'est quand Mourinho était manager, je crois que j'avais 24 ans. Je me souviens d'une séance, un matin, je me suis réveillé et j'ai dû aller à l'entraînement - c'est à ce moment-là qu'il a cessé de me faire jouer - et j'étais dans une mauvaise passe", a-t-il expliqué. Je me souviens m'être regardé dans la glace - ça peut paraître dramatique, mais je me regardais littéralement dans la glace - et je me suis demandé si je pouvais prendre ma retraite maintenant, à 24 ans, en faisant ce que j'aime. Cela m'a brisé le cœur d'avoir eu cette idée à 24 ans, de vouloir prendre ma retraite. Cela m'a fait beaucoup de mal, c'est une autre chose que j'ai dû porter", a raconté Dele Alli.

Mourinho a qualifié Dele de "paresseux" dans un documentaire d'Amazon. L'ancien international anglais affirme que l'entraîneur de la Roma s'est ensuite excusé, mais que ces excuses n'ont pas été montrées dans le programme. "Il m'a traité de paresseux - c'était le lendemain de la journée de récupération. Une semaine plus tard, il s'est excusé de m'avoir traité de paresseux parce qu'il m'avait vu m'entraîner et jouer. Mais cela ne figurait pas dans le documentaire, et personne n'en a parlé parce qu'il n'y avait que lui et moi", a-t-il déclaré.

"Lors de la réunion d'équipe, il m'a traité de paresseux, mais ensuite, en tête-à-tête, je crois que c'était sur le terrain, il s'est excusé. Je n'ai rien pensé à ce moment-là parce que je me connais, je ne suis pas paresseux. Ce que l'on voit n'est parfois pas ce qu'il en est vraiment. Je pense que, surtout aujourd'hui avec les médias sociaux et toutes ces choses, nous pouvons vraiment dépeindre quelque chose qui n'est pas réel. Après cela, je pense que les gens ont certainement essayé d'utiliser cela pour prendre d'autres décisions", a ajouté Dele Alli.

"Je pense que d'autres entraîneurs, peut-être, pour d'autres raisons pour lesquelles je ne jouais pas, s'en sont tenus à cela - la paresse - parce que c'était en quelque sorte facile à utiliser. Mais le problème ne s'arrêtait pas là", a conclu l'Anglais. Dele s'est également ouvert sur son éducation brutale et sur les difficultés qu'il a rencontrées tout au long de sa vie, déclarant qu'il espérait pouvoir aider d'autres personnes ayant connu des problèmes similaires.