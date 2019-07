CAN 2019 - Les supporters algériens coincés au Caire

Des milliers de supporters algériens sont actuellement livrés à eux-mêmes à l’aéroport de Caire, car n’ayant pas pu décoller vers leur pays.

Ils étaient plus de 20.000 spectateurs algériens, vendredi soir dans le stade international du Caire, pour assister au triomphe des Fennecs en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (contre le ). Tous ont jubilé, célébré le sacre et passé une nuit magique. Mais, dès le lendemain, la plupart d’entre eux ont vite déchanté.

En raison de l’afflux massif des supporters dans la capitale égyptienne, les compagnies ont été incapables de ramener tout le monde en en seulement 48 heures. Et il est fort probable que de nombreux jours s’écoulent encore avant que tous ses fans ne puissent rentrer au bercail.

Actuellement, et ne disposant pas des moyens financiers nécessaires pour séjourner dans un hôtel, la plupart d’entre eux restent à l’aéroport, en attente d’un vol. Une attente interminable conduisant une majorité à s’installer sur le sol, ou à dormir sur les différents bancs qu’ils trouvent. Des images saisissantes et qui font mal au cœur. Une bonne partie des supporters se retrouvent sans le moindre sou dans les poches. Des hommes, mais aussi des femmes et des enfants.

On ne peut accepter que d’un côté notre drapeau plane sur le toit de l’Afrique et que d’un autre côté nos supporters soient démunis de la sorte avec le drapeau national comme couverture au sol, notre ambassadeur au Caire ?? — Anthar Yahia (@Anthar6Officiel) July 21, 2019

Un ancien capitaine de la sélection tape du poing sur la table

Anthar Yahia, l’ancien capitaine de la sélection algérienne, s’est dit scandalisé par toutes ces scènes. Sur son compte twitter personnel, il a posté un message où il a appelé les autorités à se bouger et faire en sorte que tout ce monde soit évacué au plus vite. "On ne peut pas accepter que d’un côté notre drapeau plane sur le toit de l’Afrique et que d’un autre côté nos supporters soient démunis, avec le drapeau national comme couverture au sol. Où est notre ambassadeur au Caire ?", a-t-il écrit.

La responsabilité du gouvernement algérien est engagée, car les conséquences de l’opération qui consistait à envoyer tous ses fans en Egypte et durant une période réduite n’ont pas été très bien mesurés. De nombreux avions militaires ont été affrétés pour que l’équipe de Belmadi bénéficie de tout le soutien nécessaire, mais on ne retrouve pas ces mêmes avions pour faire le voyage retour. Et la compagnie Air Algérie est dans l’incapacité de pallier à ce manque, étant elle-même débordée avec ceux qui sont arrivés via les vols commerciaux. À noter que des supporters étaient censés rentrés après les quarts de finale, mais ont choisi de rester pour assister au parcours de leur sélection jusqu’à la fin.