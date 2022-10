Les statistiques de Strasbourg-OM : Jonathan Clauss et Pau Lopez, les rois des passes décisives

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après le match Strasbourg-OM (2-2).

● Strasbourg est la seule équipe de Ligue 1 à avoir été menée d'au moins 2 buts plus d'une fois sans s'incliner cette saison (2-2 face à Toulouse le 23 octobre dernier, 2-2 contre Marseille ce soir). Les 3 derniers buts inscrits à partir de la 90e minute en L1 par le RCSA à domicile lui ont permis de ne pas perdre (1-1 contre Reims en novembre 2021, 3-3 contre Paris en avril dernier, et 2-2 ce soir contre Marseille).

● Strasbourg compte 10 points après ses 13 premiers matches de Ligue 1 2022-2023, égalant son plus faible total à ce stade de la compétition (10 en 2020-2021) depuis son retour dans l'élite en 2017/18. Avec 4 nuls et 3 défaites sur sa pelouse en 2022-2023, Strasbourg n'a remporté aucun de ses 7 premiers matches à domicile d'une saison de L1 pour la 2e fois de son histoire, après 2005-2006 (3 nuls, 4 défaites).

● L'OM n'a remporté aucun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 3 défaites), après s'être imposé lors de 7 de ses 9 premiers en 2022-2023 (2 nuls). C'est la plus longue série sans victoire des Olympiens dans l'élite depuis janvier-février 2021 (7).

● Strasbourg est invaincu à domicile lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1 face à une équipe classée dans le top 5 avant le début d'une journée (2 victoires, 3 nuls), après s'être incliné lors de 6 de ses 8 précédents (2 succès).

● L'OM a encaissé 6 buts lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1, soit un de plus que lors de ses 9 premiers en 2022-2023 (5).

● Bamba Dieng a marqué lors de chacune de ses trois dernières titularisations en Ligue 1 (contre Saint-Etienne et Montpellier en avril dernier et ce soir contre Strasbourg). Six de ses huit buts avec Marseille dans l'élite ont été inscrits en déplacement.

● Issa Kaboré a marqué son tout premier but en Ligue 1, pour sa 38e apparition. Il est le cinquième défenseur/piston de Marseille à trouver le chemin des filets dans l'élite cette saison (avec Nuno Tavares, Samuel Gigot, Jonathan Clauss et Chancel Mbemba), aucune équipe n'en compte plus parmi celles des 5 grands championnats européens en 2022-2023.

● Kevin Gameiro a inscrit son cinquième but face à Marseille en Ligue 1, ne faisant mieux que contre Toulouse (6) parmi les équipes actuelles de l'élite. L'attaquant de Strasbourg a inscrit 3 buts lors de ses 4 derniers matches dans l'élite, soit autant que lors de ses 23 précédents.

● Le gardien de l'OM Pau López a délivré sa deuxième passe décisive en Ligue 1, après celle face à Brest en mars 2022. Seul Nicolas Penneteau (3) a donné plus de passes décisives dans l'élite en tant que gardien que l'Espagnol (2) depuis qu'Opta collecte cette donnée (2006-2007).

● Jonathan Clauss a délivré sa cinquième passe décisive cette saison en Ligue 1. Le joueur de Marseille est le seul défenseur/piston des équipes du top 5 européen à compter au moins cinq passes décisives en championnat lors de chacune des trois dernières saisons (6 en 2020-2021, 11 en 2021-2022, 5 en 2022-2023).