Les statistiques d'OM-Lens : les Sang et Or règnent encore et toujours au Vélodrome

Avec notre partenaire Opta Sports, voici les principaux chiffres à retenir après le match OM-Lens

● Lens a remporté chacun de ses 3 derniers déplacements à Marseille en Ligue 1, sa meilleure série face à l’OM. Le club nordiste n’a enchaîné plus de succès consécutifs chez un même adversaire qu’à 2 occasions dans l’élite : 5 de suite à Paris entre 2003 et 2006 et 4 de suite à Rouen entre 1965 et 1967.

● Marseille a perdu 3 matches de suite en Ligue 1 pour la 1re fois depuis janvier 2021 (3 aussi). Le club phocéen n’a plus enchaîné 4 revers de rang dans la division depuis avril 2015 (4).

● Marseille n’a gagné qu’un seul de ses 9 derniers matches face à une équipe du Top 3 avant une journée en Ligue 1 (4 nuls, 4 défaites).

● Seul Paris (8) a rendu plus de clean sheets que Lens (6) cette saison en Ligue 1.

● Marseille a touché 43 ballons dans la surface adverse contre Lens, le total le plus élevé de l’OM cette saison en Ligue 1. Depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07), le club phocéen n’avait jamais touché autant de ballons dans cette zone sans parvenir à marquer.

● Marseille a récupéré 13 ballons dans le dernier tiers adverse contre Lens, le total le plus élevé de l’OM lors d’un match de Ligue 1 depuis le 2 mai 2009 v Toulouse (16). A lui seul, Amine Harit a récupéré 5 de ces 13 ballons.

● 39 fautes ont été commises ce soir entre Marseille et Lens, co-total le plus élevé lors d’un match cette saison en Ligue 1 (avec Marseille-Lille).

● Lens a marqué 11 buts par l'intermédiaire de ses remplaçants en 2022 en Ligue 1, seul Lorient (12) fait plus sur la période dans l'élite.