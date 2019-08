Le top des statistiques de la 1e journée de Ligue 1

La première levée du championnat français s’est achevée dimanche soir. Voici les principales données chiffrées à retenir du week-end.

Le rideau est tombé dimanche soir sur la 1e journée de avec le large succès du PSG contre . Ce premier acte du championnat a été assez animé et plaisant à voir, puisqu’il y a eu plusieurs empoignades intéressantes et aussi des buts marqués sur toutes les pelouses. Après l’action, place désormais au bilan et au recensement des principales statistiques avec notre partenaire privilégié Opta.

0-3

Lyon n’a perdu aucun de ses 16 derniers matches d’ouverture en (13 victoires, 3 nuls), gardant sa cage inviolée lors de chacun des 8 derniers.

Monaco a perdu 4 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire), soit autant que lors de ses 16 précédents (4 victoires, 8 nuls).

L’attaquant de Lyon Memphis Depay est impliqué sur 7 buts lors de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (5 buts, 2 passes décisives), après n’avoir été décisif qu’à 2 reprises sur ses 12 premiers dans l’élite en 2019 (1 but, 1 passe décisive).

Le milieu de Lyon Lucas Tousart a inscrit son 2e but en Ligue 1, il n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 23 avril 2017 contre … Monaco, soit la fin d’une disette de 70 matches.

Marseille 0-2 Reims

Marseille a perdu 51% de ses matches contre Reims en Ligue 1 (31/61), son pire ratio de défaites face à un adversaire contre lequel il a disputé plus de 2 rencontres.

C’est la 1ère fois depuis la saison 2005/06 que Marseille s’incline par au moins 2 buts d’écart lors de son match d’ouverture sur un exercice en Ligue 1. À l’époque, l’OM s’était incliné 2-0 à domicile face à .

André Villas-Boas est le 1er entraîneur non intérimaire à s’incliner pour son 1er match de Ligue 1 avec Marseille depuis Éric Gerets face à St Etienne le 6 octobre 2007 (0-1).

Angers 3–1 Bordeaux

Angers n’a perdu qu’un seul de ses 9 matches contre Bordeaux en Ligue 1 depuis son retour dans l’élite en 2015/16 (4 victoires, 4 nuls), c’était le 15 janvier dernier à Raymond-Kopa (1-2).

Bordeaux a perdu 7 de ses 8 derniers matches de Ligue 1, la seule exception étant sa victoire lors de la dernière journée de la saison passée contre (1-0) le 24 mai.

Paulo Sousa affiche 0.73 point par match à la tête de Bordeaux en Ligue 1 (8 points en 11 matches), moyenne la plus faible pour un technicien girondin dans l’élite.

Brest 1-1

Brest met fin avec ce match nul à une série de 11 revers de rang en Ligue 1 et marque ses premiers points dans l’élite depuis le 3 mars 2013 et un match nul contre Lyon (1-1)

Toulouse n’a perdu qu’un seul de ses 14 derniers matches contre un promu en Ligue 1 (5 victoires, 8 nuls), c’était le 16 décembre 2017 face à (1-2).

Baptiste Reynet a arrêté 2 des 3 derniers penalties qu’il a subis en Ligue 1 (Bahoken le 27 janvier dernier contre Angers et Charbonnier ce soir), c’est autant que lors des 12 précédents auxquels il a eu à faire face.

1-2 Saint-Etienne

Dijon n’a remporté aucun de ses 9 matches contre St Etienne en Ligue 1 (2 nuls, 7 défaites), soit l’équipe contre laquelle le DFCO a le plus joué dans l’élite sans connaître la victoire.

St Etienne est invaincu lors de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (4 victoires, 2 nuls), meilleure série en cours.

Ryad Boudebouz a été passeur décisif pour son 1er match de Ligue 1 avec St Etienne, c’est la 1ère fois qu’il est décisif pour son 1er match de L1 avec un club après avoir échoué à le faire avec Sochaux, Bastia puis . Il a délivré 50 passes décisives en Ligue 1 sur les 10 dernières saisons, seul Dimitri Payet (67) fait mieux sur cette période.

Montpellier 0–1 Rennes

Montpellier s’est incliné lors de la 1ère journée de Ligue 1 pour la 4e fois sur les 6 dernières saisons (2 victoires), alors que cela ne lui était jamais arrivé lors de ses 13 exercices précédents dans l’élite (4 succès, 9 nuls).

Rennes est invaincu lors de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 3 nuls), seul Lyon (7) est actuellement sur une plus longue série parmi les équipes de Ligue 1 2019/20.

Montpellier a tenté 24 tirs dans cette rencontre (5 cadrés), son 2e total le plus élevé sans trouver le fond des filets dans un match de Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07) après sa rencontre face à St Etienne le 27 avril 2018 (25 tirs).

Nice 2-1 Amiens

Nice a remporté sa 1ère journée de Ligue 1 pour la 3e fois sur les 6 dernières saisons (2014/15, 2016/17 & 2019/20), soit autant que lors de ses 24 exercices précédents dans l’élite (6 nuls, 15 défaites).

Amiens n’a remporté aucun de ses 11 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (5 nuls, 6 défaites), plus longue série en cours pour un club actuellement dans l’élite et plus longue série de l’histoire du club en L1. Il faut remonter au 8 décembre 2018 pour trouver trace d’un succès amiénois en déplacement en Ligue 1 (2-1 à ).

Dante (35 ans & 9 mois) est le joueur le plus âgé à marquer pour Nice en Ligue 1 depuis Olivier Echouafni face à le 3 octobre 2009 (37 ans).

2–1

Lille n’a perdu qu’un seul de ses 21 derniers matches contre Nantes en Ligue 1 (13 victoires, 7 nuls), c’était le 29 septembre 2015 (0-1).

Nantes a perdu ses 3 derniers matches d’ouverture en Ligue 1, dont 2 face à Lille (1-2 cet après-midi et 0-3 le 6 août 2017), après s’être imposé lors de ses 3 précédents.

Victor Osimhen est devenu cet le 1er joueur à marquer un doublé lors de son 1er match de Ligue 1 avec Lille depuis Nolan Rolan le 28 janvier 2012 face à St Etienne.

Strasbourg 1-1 Metz

Strasbourg n’a remporté que 2 de ses 9 matches face à un club promu en Ligue 1 depuis sa remontée dans l’élite en 2017/18 (2 nuls, 5 défaites), c’était le 11 février 2018 contre et le 3 avril dernier contre Reims (4-0).

Metz n’a gagné qu’un seul de ses 16 derniers matches de Ligue 1 (6 nuls, 9 défaites), c’était le 14 avril 2018 à Rennes (2-1).

Strasbourg n’a remporté qu’un seul de ses 9 derniers matches d’ouverture en Ligue 1 (5 nuls, 3 défaites), c’était la saison passée à Bordeaux (2-0).

Paris 3–0 Nîmes

Paris a remporté ses 5 derniers matches inauguraux d’une saison de Ligue 1, inscrivant 10 buts sans en encaisser un seul.

Paris a marqué au moins 1 but lors de chacun de ses 39 derniers matches de Ligue 1 et n’est plus qu’à une longueur du record historique de matches consécutifs en marquant dans l’histoire de la L1, détenu par le Racing Club de entre 1962 et 1964 (40).

Paris a remporté 15 de ses 16 derniers matches de Ligue 1 disputés au mois d’août, pour une défaite contre Monaco le 28 août 2016 (1-3).

Kylian Mbappé est impliqué sur 6 des 8 derniers buts de Paris contre Nîmes en Ligue 1 (4 buts, 2 passes décisives). Il a inscrit 21 buts en Ligue 1 en 2019, total le plus élevé dans les 5 grands championnats européens en compagnie de Lionel Messi.

Statistiques proposées par notre partenaire Opta.