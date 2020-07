Les Saoudiens ne rachèteront pas Newcastle

Le club anglais de Newcastle United ne sera pas racheté par des richissimes hommes d’affaire venus d’Arabie Saoudite.

Mauvaise nouvelle pour tous les fans de United. Alors qu’ils espéraient voir de riches investisseurs débarquer de l’ , il s’avère que le fonds en question a fait le choix d’abandonner son projet de rachat.

Les négociations entre Mike Ashley, l’homme fort de NUFC, et le groupe PIF ont duré de nombreux mois, mais elles n’ont rien donné au final. Les courtisans, et à leur tête Mohamed Ben Salmane, ont décidé de jeter l’éponge. Une décision qu’ils n’ont pas manqué de justifier à travers un communiqué. « Avec une profonde reconnaissance pour la communauté de Newcastle et l'importance de son club de football, nous avons pris la décision de retirer notre intérêt à acquérir le Newcastle United Football Club. Nous le faisons avec regret, car nous étions enthousiastes et pleinement déterminés à investir dans la grande ville de Newcastle et pensons que nous aurions pu ramener le club à la hauteur de son histoire, de sa tradition et du mérite de ses fans. En fin de compte, pendant le processus imprévisible, l'accord commercial entre le groupe d'investissement et les propriétaires du club a expiré et notre projet d'investissement n'a pas pu être soutenu, en particulier avec un manque de clarté quant aux circonstances dans lesquelles la prochaine saison commencera et les nouvelles normes qui se présenteront pour les matches, l'entraînement et d'autres activités », a-t-on fait savoir dans le camp saoudien.

Au-delà des raisons mentionnées ci-dessus, c’est surtout les nombreux obstacles qui se sont dressés sur le chemin des représentants du Golfe qui sont derrière l’avortement de cette opération. Le diffuseur et partenaire de la PL, BeIn Sports, s’est fermement opposé au deal, tandis que les relations politiques tendues entre le Royaume et le gouvernement britannique n’ont rien facilité.

A présent, le dernier espoir des fans des Toons se nomme Henry Mauriss, un milliardaire américain et qui a aussi comme ambition de s’installer du côté de Saint-James Park.