Les révélations étonnantes de Gueye sur son départ du PSG

Idrissa Gueye, le milieu de terrain sénégalais, est revenu sur son départ du Paris Saint-Germain l’été dernier.

Le Champion d’Afrique n’avait aucune intention de changer d’air durant le dernier marché des transferts. Il a finalement rejoint les Toffees d’Everton contre quatre millions d’euros.

Gueye ne pouvait pas dire non à Everton

Dans un entretien accordé à Tribal Football, Idrissa Gueye a dévoilé les raisons de son départ du club francilien. « Il y avait d'autres opportunités, mais j'ai dit à mon agent de toutes les refuser », a-t-il confié.

Le Sénégalais ne voulait pas partir. « Ce n'était pas dans mes plans de revenir, mais dès qu'Everton m'a appelé et m'a dit qu'ils avaient besoin de moi et qu'ils voulaient que je les aide... je ne pouvais pas dire non, a expliqué le milieu de terrain de 33 ans. C'est ma maison, c'est ce que je ressens. Je ne peux pas dire non à Everton , qu'il soit en haut ou en bas. »

L’arrivée des dirigeants d’Everton dans ce dossier arrangeait beaucoup les affaires du Paris Saint-Germain. Depuis son arrivée, Luis Campos, le directeur sportif portugais, a immédiatement dressé une liste de joueurs à vendre l’été dernier. Et Idrissa Gueye en faisait clairement partie.

De retour à Everton, le milieu sénégalais a rapidement retrouvé une place dans le onze. Il a pris part à huit rencontres de Premier League depuis l’entame de l’exercice sportif en cours.

« Je suis très, très heureux d'avoir une nouvelle opportunité de tout donner pour ce club, a-t-il enchainé. J'ai passé trois ans ici et une fois que tu es bleu, tu es pour toujours. Comment puis-je l'expliquer ? C'est dans mon cœur. Ce club est une partie de moi ».