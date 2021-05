Les révélations de Laporta sur Messi et Koeman

Joan Laporta a évoqué le sujet de Lionel Messi, en fin de bail le 30 juin et dont l'avenir en Catalogne reste incertain.

Joan Laporta s'exprime enfin. Et le président de Barça, qui tenait son premier point presse depuis sa rélection, a naturellement été sondé sur le cas Leo Messi.

« On avance bien sur le nouveau contrat de Messi, mais ce n'est pas fait, on continue de travailler sur notre proposition, a expliqué le président des Blaugrana dans un premier temps. On va faire en sorte qu'elle soit à la hauteur (du joueur), en fonction de nos possibilités (financières). Nous entretenons d'excellentes relations et nous travaillons pour qu'il puisse rester au Barça."

"Messi mérite encore plus"

Pour Laporta, Messi ne se laissera pas influencer par l'argent au moment de trancher, mais s'appuiera sur son amour du club Blaugrana. « Bien sûr, Leo mérite et peut obtenir beaucoup plus que ce qu'on peut lui offrir, mais je crois qu'il valorisera notre effort. Ce n'est pas une question d'argent mais de projet, avec la possibilité de gagner encore des titres avec nous, ce qui le motive. Il veut continuer à faire la grandeur du Barça. Je suis modérément optimiste. »

Quid de Ronald Koeman ? Le boss des Blaugrana a également mentionné la situation de Ronald Koeman et laissé entendre un départ du tacticien batave.

« Au Barça, les saisons de transition n'existent pas. On s'est réunis avec Ronald Koeman récemment et nous avons prévu de nous revoir la semaine prochaine pour prendre une décision. Il lui reste un an de contrat et nous sommes dans une période de réflexion, on évalue la saison écoulée, pour voir si nous sommes sur la même longueur d'onde. »

Quid d'un retour de Pep Guardiola ? « La seule chose que je souhaite c'est qu'il gagne la Ligue des champions ce samedi. Je ne suis pas venu là pour parler de mes rêves.".