Les Reds furieux contre la VAR

Rejoints sur le fil par Brighton ce samedi, les Merseysiders avaient eu du mal à digérer les nombreuses décisions défavorables.

a calé ce samedi dans le championnat anglais en partageant les honneurs avec . Les champions d’Angleterre ont abandonné deux points sur le fil après un pénalty concédé par Andrew Robertson. Un dénouement qu’ils ont eu beaucoup de mal à accepter.

Jurgen Klopp, le coach, était particulièrement remonté contre l’arbitrage et aussi l’assistance vidéo qui a annulé deux buts de son équipe. "Vous voulez les gros titres ? L'arbitre l'a sifflé. Aujourd'hui, je dis que ce n'était pas un penalty. Que voulez-vous que je dise? », a-t-il lâché.

Même son de cloche chez son capitaine, Jordan Henderson. Au micro de BT Sport, ce dernier a déclaré que son équipe aurait clairement mérité de l’emporter : « La victoire était nos mais. Cela devrait être trois points, à mon avis. J'ai vu le ralenti. Comment s’en satisfaire ? Il n’y avait rien [sur la faute de Robertson sur Welbeck]. On a l'impression de dire la même chose chaque semaine. Je ne veux pas avoir d'ennuis, mais pour moi ce n'est pas une faute ».

« Danny Welbeck m'a dit que ce n'était pas une pénalty. Quatre ou cinq d'entre eux ont estimé que ce n'était pas un pénalty, a-t-il ajouté. Pour le valider, il faut que ce soit clair et évident. Est-ce un pénalty clair et évident, pour aller à l'écran et le renverser. Évidemment, les arbitres savent mieux que nous, mais ce que je sais c’est que les gars ont été brillants aujourd'hui et méritaient les trois points. »

Klopp fier de ses joueurs

Klopp juge aussi que les Reds n’ont rien à se reprocher par rapport au match qu’ils ont fait. « Je ne pourrais pas être plus fier des garçons pour la façon dont ils ont joué aujourd'hui. Nous avons eu un peu de mal dans la première demi-heure avec la nouvelle arrière-garde. Mais, nous avons réglé cela en deuxième mi-temps, nous avons eu quelques problèmes d'énergie. Dans les situations autour des buts, nous avons été brillants. Le but de Mo (Salah) était un beau but. La tête de Sadio était exceptionnelle. Tout va bien, c'est juste des moments difficiles. C'est comme ça. »

Malgré le nul enregistré, Liverpool se hisse provisoirement en tête de la , avec un point d’avance sur , qui se produit dimanche.