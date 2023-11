Les propos forts de Fabio Grosso après le nul de l'OL contre Metz

L’entraineur lyonnais, Fabio Grosso, a tiré son chapeau à ses hommes après le nul arraché contre Metz.

L’Olympique Lyonnais n’arrive toujours pas à gagner, mais l’OL ne perd plus. Ce dimanche, et alors qu’une fâcheuse défaite se profilait à eux contre Metz, les Gones ont réussi à limiter les dégâts en arrachant le nul sur le fil.

Grosso calme le jeu avec les supporters

Un joli but d’Alvero, qui a répondu à une réalisation de Jallow, a permis aux Rhodaniens de sauver le point de parité. Cela ne fait pas trop avancer au classement, mais sur le plan de la confiance cela va compter. Et c’est ce qu’a cherché à souligner Fabio Grosso dans sa réaction d’après-match.

L’entraineur italien a reconnu que ses protégés faisaient des efforts mais que la confiance leur fait défaut : « On essaye de trouver des choses pour changer les résultats. Si tu ne gagnes pas tu n’as pas de confiance. Il y a les occasions, mais l’équipe est contractée. Dans la difficulté, ce n’est pas facile. Je savais qu’il y en aurait des difficultés. Et elles soulignent nos défauts. Mais j’ai confiance en nos gamins. J’ai dit aux joueurs d’essayer de tout donner. On a des qualités, mais on doit grandir. Il faut sentir qu’on a envie de le chercher et c’est une grande responsabilité ».

D’autre part, il a cherché à ne pas s’alarmer et essayer de s’inspirer du public lyonnais pour tenter d’avancer : « On a essayé de tout donner, mais pour le moment on n’y arrive pas. Les supporters ont été magnifiques pendant 90 minutes. On n’a pas d’autres choix que de travailler pour changer les choses. J’espère qu’on trouvera bientôt la bonne solution ».

Avant de livrer sa réaction au micro de diffuseur, Grosso est allé s’adresser aux supporters. Pendant une minute, il a tenu à transmettre son optimisme, promettant notamment de tout faire pour relancer sa formation.

Lyon, qui compte un match en moins (à jouer contre l’OM), a désormais un retard de six points sur le barragiste, qui n'est autre que leur adversaire du jour. Avec sa série depuis l’exercice 1966/1967, le club septuple champion de France joue clairement le maintien. S’il y avait un doute sur le sujet, désormais il n’y en a absolument plus.