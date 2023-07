Les premiers mots de Messi après le triomphe au Mondial dévoilés

Les premiers mots de Lionel Messi après la victoire de l'Argentine à la Coupe du monde au Qatar ont été révélés par son coéquipier Leandro Paredes.

Le capitaine argentin se tenait près de la ligne médiane lorsque Gonzalo Montiel s'est approché pour tirer le penalty de la victoire lors de la dernière séance de tirs au but contre la France. Une fois que le défenseur a transformé le penalty, Messi s'est assis à genoux en réalisant son rêve de remporter la Coupe du monde avec l'Argentine. Paredes, qui se tenait à côté de lui pendant la séance de tirs au but, a été le premier à le féliciter et à le serrer dans ses bras après le troisième sacre mondial de l'Argentine.

Dans une interview accordée à Sofi Martinez Mateos, Paredes a révélé quels avaient été les premiers mots de Messi après la victoire de l'Argentine sur la France en finale de la Coupe du monde : "Cette accolade avec Messi, je la garderai pour le reste de ma vie. Me retourner, le voir à genoux et être le premier à le serrer dans mes bras en tant que champion du monde, c'était incroyable. Je lui ai crié 'Nous sommes champions du monde' et il nous a simplement dit 'Merci, merci, je t'aime'."

Paredes a participé à la Coupe du monde sans être à 100 % en raison de "douleurs aux adducteurs, au pubis" et d'une blessure aux ischio-jambiers. Cependant, le sélectionneur Lionel Scaloni l'a soutenu et l'a encouragé à donner le meilleur de lui-même. Aujourd'hui, après avoir été couronné champion du monde, il veut continuer à remporter d'autres trophées, le prochain défi étant de défendre le titre de la Copa América en 2024.

"La victoire crée une dépendance. J'en ai eu la preuve lorsque j'ai dû parler à Leo Scaloni après qu'il a remporté le prix du meilleur [manager]. Je l'ai félicité et il m'a dit 'Maintenant, il faut en faire plus'", a-t-il déclaré.

Paredes retournera au Paris Saint-Germain après la fin de son prêt à la Juventus en juin. Par ailleurs, Messi, qui a quitté le PSG à la fin du mois de juin, devrait faire ses débuts avec l'Inter Miami lors d'un match de Coupe des Ligues contre Cruz Azul le 21 juillet.