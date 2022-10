Les premiers mots de Benzema après sa consécration comme vainqueur du Ballon d’Or

Karim Benzema a exprimé son immense bonheur après avoir conquis le 66e Ballon d’Or France Football.

Karim Benzema est le nouveau Ballon d’Or. A 34 ans, l’attaquant du Real a remporté ce trophée et succédé à Lionel Messi au palmarès. Il est le premier français à connaitre ce privilège depuis Zinédine Zidane en 1998.

Benzema : "Je n'ai jamais lâché"

Après avoir soulevé la récompense, Benzema a fait part de son immense fierté et de son bonheur. « C’est vraiment une fierté pour moi. Je repense à quand j’étais petit. Le travail, je n’ai jamais lâché. C’est un rêve de gamin qui se réalise. J’ai grandi avec ça dans ma tête. J’ai eu la motivation. J’ai eu deux modèles dans ma vie. Zizou et Ronaldo. C’est beaucoup de travail, ne rien lâcher. Il y a eu des périodes où c’est difficile pour toute ma famille. Mais ça ne m’a fait que renforcer mentalement. Je suis content et satisfait de mon travail. »

« C’est un rêve d’enfant. Tous les footballeurs savent que c’est difficile d’aller le chercher. Mais pas impossible », a-t-il ajouté.

L’attaquant des Bleus n’a pas manqué de remercier tous ceux qui ont participé à sa consécration. « J’aimerai remercier tous mes coéquipiers, au Real et en sélection. Mon entraineur aussi. A mon grand président (Pérez) qui est là. Il est comme quelqu’un de ma famille. Il a toujours été droit avec moi. Il a tout mon respect. Et je n’oublie pas Monsieur Aulas. Toute ma famille aussi. »

"Le Ballon d'Or du peuple"

Benzema a ensuite tenu à souligner que ce trophée n'était pas que sa propriété : « C’est individuel mais ça reste collectif, c’est le ballon d’or du peuple ».

KB9 s’est dit heureux que son côté altruiste soit mis en avant avec ce triomphe : « Je ne suis pas qu’un joueur qui pense à marquer des buts, je veux m’amuser sur le terrain et aider mes coéquipiers. Je suis super content ».

Enfin, quand on lui a fait remarquer qu’il est le plus vieux joueur à conquérir ce Ballon d’Or depuis le premier lauréat qu’était Stanley Matthews, Benzema a lâché : « Je pense qu’il n’y a pas d’âge, on voit de plus en plus de joueurs qui montent d’un niveau. J’ai juste de la détermination, du travail et avoir envie. Je m’entraine beaucoup plus que les autres. Et il faut toujours avoir ce rêve-là dans la tête ».