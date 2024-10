Les nouvelles pistes inattendues de l'OM pour le mercato hivernal

Montpellier vs Marseille

L’OM a deux cibles surprenantes dans le viseur pour le mercato hivernal.

Le mercato hivernal est encore loin. Mais certains clubs n’ont pas pour habitude d’attendre les dernières minutes avant de commencer à faire leurs emplettes. C’est le cas de l’Olympique de Marseille qui s’active déjà sur le marché des transferts à la recherche de nouveaux joueurs. Le club phocéen a même déjà coché les noms de certaines cibles pour la prochaine fenêtre de transferts.

L’OM veut frapper fort l’hiver prochain

L’OM est, sans nul doute, le club français à avoir réalisé le mercato le plus séduisant, cet été. Après l’arrivée de Roberto De Zerbi sur son banc, le club phocéen a fait venir une douzaine de joueurs dont Mason Greenwood, Elye Wahi, Ismaël Koné, Geronimo Rulli, Jonathan Rowe, Neal Maupay et entre autres, Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot.

Des recrues qui ont notamment permis à Marseille de démarrer la saison sous de meilleurs auspices avec quatre victoires et un nul lors des cinq premiers matchs de Ligue 1. Mais l’OM (3e, 14 pts) marque le pas lors des deux dernières journées avec une défaite contre Strasbourg (1-0) et un nul contre Angers (1-1). Des résultats qui donnent raison à Marcel Desailly qui a estimé dimanche que l’OM n’était pas encore assez taillé pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain.

Arthur Melo et Reda Belahyane dans le viseur de l’OM

Cependant, l’Olympique de Marseille est bien conscient qu’il faudra se renforcer davantage afin d’être au niveau du PSG. Et le club de la cité phocéenne s’active déjà dans ce sens en vue du mercato hivernal. Après la fin de la piste Ismael Bennacer, la direction olympienne fonce sur un autre milieu de terrain. Selon les informations de Fichajes.net, l’OM surveillerait la situation d’Arthur Melo, pas dans les plans de la Juventus cette saison.

L’ancien joueur du Barça et de Liverpool viendrait renforcer un secteur déjà fourni dès l’hiver prochain. Outre le Brésilien, TuttoMercatoWeb nous apprend, de son côté, que l’Olympique de Marseille viserait aussi le jeune milieu de terrain défensif marocain, Reda Belahyane (20 ans).

Formé à l’OGC Nice, le sociétaire de l’Hellas Vérone serait également sur les tablettes de Chelsea. Une chose est sûre, l’hiver sera très agité sur la Canebière.