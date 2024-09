Mercato, la réponse cash d’Ismael Bennacer à l’OM

Milan AC vs Lecce

Courtisé par l’OM, Ismael Bennacer a répondu à l’intérêt du club phocéen, mardi.

Le mercato estival a pris fin maintenant il y a près de deux mois. Une fenêtre de transferts qui a été marquée par des opérations les plus attendues aux plus improbables. Le club qui démontre bien cela n’est rien d’autre que l’Olympique de Marseille, auteur de plusieurs gros coups sur le marché des transferts, cet été. Mais le club de la cité phocéenne n’est pas encore totalement satisfait et garde un œil sur certains joueurs comme Ismael Bennacer en vue du prochain mercato. Un intérêt auquel l’international algérien a répondu, ce mardi.

L’OM n’a pas oublié le dossier Bennacer

L’Olympique de Marseille (1er, 13pts) réalise des débuts impressionnants cette saison. Après cinq journées de Ligue 1, le club olympien affiche un bilan de quatre victoires, un nul et zéro défaite. Un bilan flatteur que l’OM doit surtout à ses recrues, comme ce fut le cas lors de l’Olympico contre Lyon, dimanche (2-3).

Le club marseillais s’est en effet largement renforcé cet été avec des joueurs comme Mason Greenwood, Geronimo Rulli, Neal Maupay et, entre autres, Jonathan Rowe. Il y a une semaine, ces derniers étaient rejoints par Adrien Rabiot qui est venu renforcer l’entrejeu phocéen. Mais avant l’arrivée de l’international français, le choix de l’OM se portait plutôt sur Ismael Bennacer.

Ismael Bennacer refoule l’OM

L’OM n’a, pour autant, pas fait une croix sur Ismael Bennacer. Il y a quelques semaines, on annonçait que le club phocéen prévoyait de revenir à la charge pour le Fennec lors du mercato hivernal en janvier prochain. Et la blessure du milieu de terrain de l’AC Milan ne semble avoir dissuadé Marseille de recruter le joueur. Sauf que de son côté, Ismael Bennacer n’est visiblement pas ouvert à un départ de la Lombardie de sitôt.

« Ce qui s’est passé est assez simple. Il y a eu des discussions avec quelques clubs, mais lui n’a jamais remis en question son envie de rester à Milan. Je rappelle que le marché arabe n’est pas ouvert tous les jours et tous les joueurs ne peuvent pas aller en Arabie saoudite. Les Rossoneri souhaitaient également qu’il reste et c’est toujours difficile de trouver une autre équipe en Europe. On est bien à Milan, c’est un club important. Ce n’est pas simple de quitter l’AC Milan », a révélé son agent, Enzo Raiola, dans les colonnes de Tuttosport, ce mardi.