Les notes du PSG face à Reims (1-1) : une soirée à oublier pour Messi et Mbappé

Les deux attaquants parisiens n'ont apporté que très peu de danger lors de du match du PSG contre Reims (1-1).

Gianluigi Donnarumma 5/10

Dans les derniers instants de la rencontre, il est laissé à l’abandon par ses milieux et sa défense, avant de se faire éliminer par Balogun (90e + 5). Malgré une relance complètement manquée dès la 28e seconde, l’italien avait pourtant retardé l’échéance en sortant un arrêt magnifique devant Munetsi (17e), Ito (24e) ou Abdelhamid (87e).







Achraf Hakimi 6/10

Le Marocain avait des jambes et de l’envie. Cela s’est traduit par des montées à toute vitesse et des contacts à l’épaule rarement entrevue jusque-là. Pas toujours aidé défensivement, il est resté vigilant et même solide à plusieurs reprises.







Marquinhos 4/10

Emprunté au début de match dans le marquage de Balogun, le Brésilien avait pourtant retrouvé de sa superbe pour repousser les offensives rémoises en fin de match. Mais il est finalement un peu lâche sur le marquage de l’Américain qui a fini par égaliser (1-1, 90e +5).







Sergio Ramos 5/10

Quelques interventions précieuses devant sa surface mais surtout ce sauvetage in extremis pour empêcher Balogun de marquer dans les six mètres. Tout proche de marquer sur corner mais sa tête est repoussée sur la barre avant d’être dégagée devant la ligne (63e). Lui aussi fait preuve d’apathie dans son placement sur l’égalisation (1-1, 90e +5).







Juan Bernat 4/10

Un match quelconque, encore, sur son côté gauche où les Rémois ont eu tout loisir de déborder. Sa percée sur le but parisien sauve à peine sa prestation.







Carlos Soler 4/10

Moins apathique que sur ses précédentes sorties, l’Espagnol n’a toujours pas trouvé sa performance référence. Placé à droite d’un 4-4-2, il encore du mal à combiner avec ses partenaires et a été en grande difficulté dans le défi physique. Remplacé par Danilo Pereira (64e).







Fabian Ruiz 4/10

Avant quelques bonnes incursions dans la défense angevine en fin de première période, le milieu a livré une nouvelle prestation sans relief. Remplacé par Sanches (68e), alors qu’il semblait enfin monter en puissance. L’entrée du Portugais est elle totalement à oublier.







Vitinha 4/10

Ce système à deux milieux alors que Paris subit par séquences lui va assez moyennement. Intéressant à la récupération lorsque son équipe est positionnée plus haut, il a plus de difficulté à défendre dans sa moitié de terrain. Dans l’animation offensive, son apport offensif a été limité. Remplacé par Verratti (46e) qui n’aura passé que 13 minutes sur le terrain, expulsé pour une vilaine faute sur Ito (59e).







Neymar 6/10

Calme et entreprenant, le Brésilien a été le seul à apporter du dynamisme à un PSG apathique. Sur le seul but parisien, il suit parfaitement et trompe Diouf après l’avoir brillamment crocheté. Remplacé par Warren Zaïre-Emery (85e). Malheureux, sa tête en retrait amène le but de Reims (90e + 5).







Lionel Messi 4/10

Il faudra certainement attendre encore un peu avant de revoir le Messi de la première partie de saison. Lui aussi a eu beaucoup de déchets dans à peu près tout ce qu’il a entrepris et qu’il a pourtant l’habitude de réussir. Impliqué sur le but après sa frappe contrée, il manque l’occasion de briller en ratant le cadre (83e).







Kylian Mbappé 4/10

Tantôt dans l’axe puis sur son côté gauche, le Français a connu énormément de déchets dans ses passes, parfois les plus simples. Il manque un duel face à Diouf (62e) et voit sa frappe repoussée par ce dernier (81e).