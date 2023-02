Les notes du PSG face à Monaco (1-3) : Neymar fantomatique, Bitshiabu coûte cher

Le PSG a perdu à Monaco ce samedi. Découvrez les notes des joueurs parisiens ayant disputé cette rencontre.

Gianluigi Donnarumma 7/10

Dans cette après-midi catastrophique, il est le seul à avoir été au niveau où l’on attend le PSG. Sa note, malgré les trois buts encaissés, en dit long sur le nombre d’arrêts qu’il a effectués. On retiendra son intervention sur une tête d’Aguilar (14e) mais surtout sa parade sur une frappe de ce dernier (27e) ou encore sa sortie autoritaire face à Golovine (41e). Après le repos, il réalise encore trois arrêts réflexes (61e, 74e, 83e) et sauve son équipe de l’humiliation devant Minamino (90e +1).

Timothée Pembélé 4/10

Titulaire pour la première fois depuis le 6 mars 2022, le jeune latéral manque certainement de rythme et se montre tendre au marquage de Golovine sur le premier but (0-1, 4e). Malgré ce premier épisode, il a tenté d’apporter mais a connu trop de déchets pour exister dans cette rencontre.



Danilo Pereira 4/10

Après avoir démarré dans une défense à cinq, le Portugais est vite remonté d’un cran pour apporter plus d’impact dans la récupération. Ce fut sans effet. Il est malheureux sur l’ouverture du score sur laquelle son ballon repoussé revient dans les pieds de Golovine (4e). Remplacé par Gharbi (59e).

Marquinhos 4/10

Comme Danilo Pereira, le Brésilien joue de malchance sur l’ouverture du score (0-1, 4e) mais lui aussi a trop subi les vagues monégasques et a souvent eu du mal à contrôler Wissam Ben Yedder dont les mouvements et le jeu en remise ont fait très mal. On attend plus de caractère d’une capitaine qui semblait très en colère au moment de regagner le tunnel.

El Chadaille Bitshiabu 2/10

Le jeune titi a passé une fin d’après-midi cauchemardesque. Impliqué sur les trois buts des Monégasques qui ont régulièrement joué dans sa zone, le défenseur se fait d’abord prendre par Fofana (0-1, 4e) avant de perdre le ballon à proximité de sa surface de réparation sur le but de Ben Yedder (0-2, 18e). De loin sa plus grosse erreur. Il est ensuite attentiste en laissant tout loisir à Ben Seghir de servir l’attaquant international français (1-3, 45e +1). Remplacé par Sergio Ramos à la mi-temps (46e).

Warren Zaïre-Emery 5/10

Malgré son deuxième but inscrit en L1 cette saison, le jeune milieu a joué avec beaucoup trop de sécurité. Il a tout de même livré un vrai duel avec Camara dans le premier acte. Certainement inhibé par le scénario de la rencontre, le jeune milieu formé au club n’a pas eu ses prises d’initiatives habituelles.

Vitinha 3/10

Quel déchet technique pour le milieu portugais ! Que ce soit dans ses passes ou ses relais, l’ancien joueur de Porto n’a vraiment rien apporté au jeu parisien. Après son bon début de saison, il traverse une période de méforme qui a certainement atteint son sommet face à Monaco.

Carlos Soler 3/10

L’Espagnol a sonné la révolte en décalant parfaitement Bernat sur le but de Zaïre-Emery (39e) après avoir comme souvent un mal fou à exister. Il n’a jamais surfé sur ce fait de jeu et a finalement disparu en seconde. Décalé à gauche, il a été tout simplement invisible.

Hugo Ekitike 4/10

Après une première demi-heure discrète et assez statique, il a eu le mérite de se mettre en mouvement et de sonner la révolte en étant à l’origine de la réduction du score (1-2, 39e). Mais lui aussi a connu trop de déchet dans son jeu combiné et n’a jamais réussi à faire passer un frisson dans la défense adverse.

Neymar 2/10

Le voir jouer avec aussi peu d’investissement et autant de nonchalance est un crève-cœur. Le Brésilien a passé la première période comme un fantôme en restant statique sur le front de l’attaque. Plus en vue en seconde période, il s’est surtout fait remarquer par son déchet technique. Malgré un banc limité on se demande comment a-t-il pu finir la rencontre après un match d’une telle médiocrité.