Les notes du PSG face à Marseille (1-2) : Messi sans influence, Vitinha complètement éteint

Alors qu'il avait la charge de mener le jeu parisien, l'Argentin n'a jamais pesé contre Marseille et a fait beaucoup de mauvais choix.

Gianluigi Donnarumma 7/10

Sans ses nombreux arrêts en première période, Paris aurait certainement rejoint le vestiaire avec plus d’un but d’écart. Il enlève d’abord une frappe de Vitinha de la lucarne (6e) et réalise plusieurs parades sur sa ligne sur des tentatives de Malinovsky (16e), de Guendouzi (24e) ou de Clauss (40e). Et que dire de son intervention sur une volée puissante de Sanchez (42e) ! Pris à contrepied sur le penalty (30e), il est masqué et ne peut rien sur la frappe puissante de Malinovsky (1-2, 57e).





Achraf Hakimi 5/10

Contrairement à ses récentes sorties, le Marocain a souvent été cantonné à des tâches défensives. Il avait pourtant des boulevards devant lui qu’il n’a pas assez souvent pris et avec très peu d’efficacité. Dommage car il avait certainement la clef alors que l’alignement marseillais laissait à désirer. Son écran sur Kolasinac libère Ramos sur le but égalisateur (45e + 2).





Sergio Ramos 5/10

Son erreur, assez bête, sur Vitinha et qui amène le penalty marseillais (29e) masque une première période pourtant pas inintéressante avec de bons positionnements et quelques interventions justes. Il se rattrape en arrachant l’égalisation dans le temps additionnel (1-1, 45e +2) mais manque la balle qui aurait pu permettre à Paris d’arracher la séance de tirs aux buts (90e + 3).





Marquinhos 6/10

Quand il est à son meilleur niveau, le capitaine parisien a peu d’égal dans la lecture de jeu et ses couvertures ont souvent permis à Paris de sauver des situations chaudes. Mais le Brésilien a aussi manqué de malchance. Tout proche de marquer contre son camp sur un ballon contré (10e), il se fait prendre sur un contre défavorable par Sanchez et voit son contre profiter à Malinovsky (1-2, 57e). L’un des seuls à la hauteur.





Nuno Mendes 5/10

D’entrée le Portugais s’est procuré la meilleure occasion parisienne (4e) mais a perdu son duel face à Lopez. Comme Hakimi, il a manqué de prendre plus souvent son couloir alors qu’il avait de l’espace devant lui. Trop timide alors que Paris avait besoin de sa fougue et de ses percussions.





Fabian Ruiz 3/10

Avec lui les promesses ne tiennent pas bien longtemps et il n’a pas non plus existé sous le pressing marseillais. Et lorsque Paris a dominé la dernière demi-heure, l’Espagnol n’a rien apporté. C’est à se demander pourquoi Galtier ne l’a pas sorti.





Danilo Pereira 4/10

En position de numéro 6 devant la défense, le Portugais est censé être celui qui amène de l’impact à la récupération. Il y est parvenu par séquence mais a lui aussi été embarqué par la foudre olympienne.





Marco Verratti 4/10

Placé en position de relayeur, l’Italien n’a jamais réussi à apporter la maîtrise technique qu’il manque ces dernières semaines au PSG ni à enrayer totalement le pressing marseillais. Avec quatorze minutes dans les jambes depuis le 1er janvier, il fallait s’attendre à le voir en manque de repères. Remplacé par Soler (76e).





Vitinha 3/10

En soutien de Neymar et Messi, le Portugais s’est souvent retrouvé dos au but et n’est jamais parvenu à résister aux Marseillais qui venaient le presser. Sa perte de balle sur l’action qui amène le pénalty concédé par Ramos (29e) en est la parfaite illustration. Idem sur la tentative de Clauss (40e). Baladé à plusieurs postes depuis la reprise, il semble en manque de repères. Remplacé par Ekitike (63e).





Lionel Messi 3/10

Quand Christophe Galtier pensait pouvoir compter sur des joueurs habitués à ce type de rendez-vous, il pensait notamment à lui. L’Argentin, pourtant censé mener le jeu, a perdu beaucoup de ballons et fait souvent les mauvais choix à l’image de ce deux contre trois où il sert Neymar alors que Ruiz était seul sur sa droite (7e). Marseille n’a eu aucun problème à lire ses intentions et ne lui a que rarement permis de se mettre en position de tir (45e + 1, 79e).





Neymar 4/10

Le Brésilien s’est souvent empêtré dans le superflu alors qu’il avait certainement la clef de la rencontre en jouant plus souvent en première intention. Malgré quelques chevauchées dont il a le secret, il a perdu beaucoup de ballons. Passeur décisif sur le but de Ramos (45e + 2), il est aussi fautif sur le but de la victoire marseillaise où il laisse passer le ballon intercepté par Mbemba.