Les notes de l'équipe de France face aux Pays-Bas : Mbappé, capitaine flamme, Griezmann oublie sa déception

Tous les deux buteurs, le capitaine et le vice-capitaine ont porté les Bleus à la Hollande pour le début des qualifications à l'Euro 2024.

Mike Maignan 7/10

Hormis une frayeur consécutive à une mauvaise relance d'Upamecano (33e), le nouveau numéro 1 des Bleus a passé une soirée tranquille avec seulement deux interventions à effectuer sur un tir sans danger de Wijnaldum (20e) puis un coup franc de Depay détournée tel un volleyeur (58e). Cela ne l’a pas empêché de rester dans son match et de sortir le penalty de Depay à l’ultime seconde. Ovationné par ses partenaires et le stade de France.

Jules Koundé 5/10

Deux mouvements néerlandais qui ont fait passer un frisson sont venus de son côté. Sur le premier il est pris par Wijnaldum et le second dans son dos après une mauvaise relance d’Upamecano (33e). A ce poste de latéral droit qui n’est pas le sien, il n’a pris aucun risque. Un centre pour Mbappé (30e).

Ibrahima Konaté 7/10

A l’exception d’un enchaînement d’erreurs de la défense auquel il participe, le défenseur s’est montré sûr dans ses interventions. Il coupe plusieurs centres dangereux dans la surface et s’autorise quelques relances audacieuses vers Kolo Muani (7e, 37e), comme celle qui amène au coup franc du break. Tout proche de marquer de la tête sur un centre de Cillessen (36e). L’ancien Sochalien a confirmé les promesses du mondial.

Dayot Upamecano 7/10

On le sent libéré depuis le mondial. Dans ses relances courtes ou longues, le défenseur prend des initiatives dans ses relances qui apportent un vrai plus malgré, du déchet par séquences. Présent dans les six mètres, il inscrit de manière involontaire son premier but avec les Bleus (2-0, 8e). Il concède un penalty sur une main volontaire, finalement sauvé par Maignan.

Théo Hernandez 6/10

Plus équilibré dans ses montées, le Milanais a parfaitement géré son côté droit et son entente avec Mbappé a été l’une des vraies promesses de cette rencontre face aux Pays-Bas. Ses relais avec le Parisien lui ont permis de placer des accélérations qui ont fait mal (28e). Tout proche d’être passeur décisif pour Konaté (36e), il se signale surtout par un retour autoritaire face à Berghuis qui partait seul au but.

Antoine Griezmann 7/10



Malgré la déception consécutive à la désignation de Mbappé comme capitaine de l’équipe de France, le Madrilène est resté sur ses standards du mondial. Une prestation généreuse au milieu, à l’image du premier but où il est à la récupération et à la conclusion (1-0, 2e). Impliqué sur la deuxième réalisation de la soirée en adressant un centre parfait qui a déstabilisé Cillessen (8e). Remplacé par Fofana (77e).

Aurélien Tchouameni 7/10

Doucement mais sûrement, le milieu de terrain a rappelé qu’il était l’un des tauliers de l’équipe de France. Disponible à la relance, il s’illustre de manière presque involontaire en servant Mbappé dans la profondeur sur le troisième but (3-0, 22e). Vigilant, il a beaucoup compensé et apporté beaucoup d’agressivité pour récupérer de nombreux ballons lorsque les Bleus ont subi. Remplacé par Camavinga (77e).

Adrien Rabiot 5/10

Lui aussi a beaucoup donné pour venir aider Hernandez dans son couloir gauche mais a parfois beaucoup couru dans le vide. Il lance bien son match avec un pressing et quelques récupérations hautes. Sa prestation contraste par rapport à celle de ses compères du milieu.

Kingsley Coman 5/10

Le Munichois apporte un équilibre indéniable dans son couloir droit mais il a aussi eu un déchet important à l’image de ce ballon perdu dans sa moitié de terrain qui oblige Hernandez à faire un retour en catastrophe. Du mal à faire les bons choix et à avoir de l’efficacité dans le dernier geste.

Randal Kolo Muani 6/10

En laissant passer le ballon sur le troisième but français, il pourrait presque être crédité d’une passe décisive (3-0, 22e). Même si sa feuille de statistiques est vierge sur les actions décisives, cette titularisation est une vraie promesse pour la suite. Dans l’axe, à gauche, à droite, dos au but, dans la profondeur, l’ex-Nantais a été un poison constant. Il manque de précision dans le dernier geste.

Kylian Mbappé 8/10

Avec l’équipe de France, le nouveau capitaine des Bleus se sent libéré comme jamais et l’a encore montré. Même s’il a eu beaucoup de déchets, son entente avec Hernandez est l'une des confirmations de la soirée. Et sa feuille statistique qu’il chérit tant gonfle encore avec une passe décisive et deux buts.