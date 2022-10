Les meilleurs jeunes milieux de terrain de FIFA 23 : Les 50 meilleurs pépites au milieu en mode Carrière

GOAL se penche sur les meilleurs milieux de terrain prodiges à signer en mode Carrière de FIFA 23, classés par potentiel.

Le milieu de terrain est la salle des machines d'une équipe de football, composée d'architectes et d'exécutants. Vous avez besoin de joueurs capables d'envoyer un ballon dans la course de l'attaquant, mais aussi de joueurs endurants, qui couvrent le terrain, taclent et bloquent les attaques adverses rapidement.

Dans FIFA 23, vous pouvez jeter les bases de votre milieu de terrain pour les années à venir dans le mode Carrière en investissant dans de jeunes talents. Pour vous aider sur le chemin de la gloire, GOAL a dressé la liste des 50 meilleurs pépites au milieux de terrain du jeu.

CLÉ :

PO = Position

CR = Cote actuelle

PR = Evaluation du potentiel

*Les clubs et les âges sont ceux des joueurs au début du mode Carrière de FIFA 23.

Les meilleurs jeunes milieux de terrain de FIFA 23

# Joueur Age Club PO CR PR 1 Pedri 19 Barcelona MC 85 93 2 F. Wirtz 19 Bayer Leverkusen MOC 82 91 3 J. Bellingham 19 Borussia Dortmund MC 84 91 4 Moleiro 18 Las Palmas MG 75 90 5 J. Musiala 19 Bayern Munich MC 81 90 6 R. Gravenberch 20 Ajax MC 79 89 7 B. Saka 20 Arsenal MD 82 89 8 E. Camavinga 19 Real Madrid MC 79 89 9 Gavi 18 Barcelona MC 79 88 10 N. Rovella 20 Monza MC 75 88 11 F. Miretti 19 Juventus MC 72 87 12 J. Bynoe-Gittens 18 Borussia Dortmund MG 67 87 13 G. Veron 19 Porto MD 75 87 14 A. Scott 19 Bristol City MOC 69 87 15 Yeremy 19 Villarreal MD 79 87 16 H. Elliott 19 Liverpool MOC 73 87 17 A. Hlozek 20 Bayer Leverkusen MOC 77 87 18 Marquinhos 19 Arsenal MD 73 86 19 P. Torre 19 Barcelona MOC 69 86 20 A. Fatawu Issahaku 18 Sporting MOC 67 86 21 A. Guler 17 Fenerbahce MOC 69 86 22 M. Baturina 19 Dinamo Zagreb MC 70 86 23 N. Zalewski 20 Roma MG 74 86 24 C. Chukwuemeka 18 Chelsea MC 64 86 25 F. Carvalho 20 Liverpool MOC 73 86 26 N. Williams 20 Athletic Club MD 74 86 27 X. Simons 19 PSV MOC 73 86 28 G. Busio 20 Venezia MC 73 86 29 G. Reyna 19 Borussia Dortmund MOC 77 86 30 M. Fernandes 18 Sporting MC 66 85 31 Lazaro 20 Almeria MG 72 85 32 M. Perrone 19 Velez MC 70 85 33 C. Patino 18 Blackpool MC 64 85 34 N. Gonzalez 20 Valencia MC 75 85 35 R. Gomes 19 Braga MG 67 85 36 E. Anderson 19 Newcastle United MC 67 85 37 K. Taylor 20 Ajax MC 73 85 38 D. Amad Traore 20 Sunderland MD 69 85 39 A. Velasco 20 FC Dallas MG 75 85 40 D. Doue 17 Rennes MOC 66 84 41 L. Harris 17 Fulham MOC 61 84 42 M. El Arouch 18 Lyon MOC 66 84 43 S. Raebiger 17 Greuther Furth MC 62 84 44 K. Asllani 20 Inter MDF 72 84 45 T. Magno 20 New York City MG 72 84 46 E. Michut 19 Sunderland MC 66 84 47 M. Kjaergaard 19 RB Salzburg MOC 68 84 48 H. Mejbri 19 Birmingham City MOC 64 84 49 S. Simon 20 River MD 74 84 50 C. Alcaraz 19 Racing MOC 71 84

Étant donné qu'il est présenté comme un futur Ballon d'Or, il n'est pas surprenant de voir le meneur de jeu du FC Barcelone en haut de la liste en termes de milieux de terrain prodiges dans FIFA 23, avec une note potentielle de 93, ce qui le place derrière Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Le vainqueur du NXGN 2022, Jude Bellingham, est également proche du sommet, avec une note potentielle de 91, ce qui témoigne de sa stature croissante au Borussia Dortmund et en Angleterre. Le milieu offensif de l'Allemagne et du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, est considéré comme étant au même niveau que son rival de Bundesliga, Bellingham.

Le grand espoir de l'USMNT, Giovanni Reyna, a une cote actuelle de 77 et peut atteindre une cote potentielle de 86, tandis que des visages familiers comme Bukayo Saka, Eduardo Camavinga et Gavi arrivent avec des cotes potentielles légèrement inférieures à 90.